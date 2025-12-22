Emekli ve Memur Zammında Son Düzlük!

Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündeminde tek bir soru var: 'Zam oranı nasıl oluşacak?' İşte memur ve emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar...Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21Enflasyon farkı: Yüzde 5,91Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme farkıyla değişiklik gösteriyor. Gündemin en dikkat çeken başlığı ise: 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak?Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.Böylece, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.2026 Ocak emekli zammı tahminleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 olarak açıklaması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin yüzde 31,17'lik beklentisi ve 6,5 puanlık refah payının zam oranına eklenmesiyle farklı senaryolar ortaya çıktı. Buna göre:TCMB anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.Yıl sonu enflasyonun üst bandı baz alındığında zam oranı %13,99'a ulaşacak.6,5 puanlık refah payı eklenirse zam oranı %18,92'ye çıkacak.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12,42'lik zam alması durumunda en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.977 TL'ye yükselecek.Yüzde 13,99'luk zam oranıyla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye çıkacak.Zam oranı yüzde 18,92 olursa, en düşük emekli maaşı 20.074 TL'ye ulaşacak