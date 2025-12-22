Aile Bakanlığı'ndan 5 Destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aralık ayında dar gelirli aileler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş için sosyal yardım ödemelerini hayata geçiriyor.Aile Yılı kapsamında sürdürülen destek programlarında, yılın son ayına girilmesiyle birlikte ödeme takvimi yakından takip ediliyor.Geçmiş aylardaki uygulamalar dikkate alındığında, Aralık ayı boyunca farklı başlıklarda sosyal desteklerin peyderpey hesaplara yatırılması bekleniyor.Vatandaşlar; ödeme tarihleri, yardım kalemleri ve tutarlarla ilgili resmi açıklamaları araştırıyor.İşte Aralık ayında ödenecek sosyal yardımlar:Yaşlı ve Engelli Aylığı:Yaşlılar ve engelli vatandaşlara düzenli olarak ödenen aylıkların, Aralık ayının ilk günlerinde hesaplara yatırıldı. Bu destek, her ayın başında ödeniyor.Evde Bakım Maaşı:Bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan evde bakım maaşının, 10–15 Aralık tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına geçti.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Ödemesi:Çocukların eğitim, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verilen SED ödemeleri, 20 Aralık civarında hesaplara yatırılıyor.Doğum Yardımı:Yeni doğan bebekler için sağlanan 5.000 TL tutarındaki doğum yardımı, Aralık ayının son günlerinde hak sahiplerine ödenecek.Düzenli Aile Destek Ödemeleri:Aile destekleri, Aralık ayı boyunca farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Ödemeler, önceki aylarda olduğu gibi bölgesel planlama ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde yapılacak.