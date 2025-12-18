Kayseri'de husumetlisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti, oğlu ve yeğeni yaralı

Kayseri, Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan A.S. arasında tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, A.S. tarafından tabancayla vuruldu.OLAY YERİNDE CAN VERDİEthem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ethem Tatlı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.CİNAYETİN SEBEBİ KOYUN OTLATMA MESELESİÖte yandan, Ethem T.'nin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayında diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, iddiaya göre cinayetin işlendiği kavganın sebebinin koyun otlatma meselesinden çıktığı öğrenildi.