Ankara'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini katletti!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 28 yaşındaki şahıs 2 çocuk annesi eşi Sevgi Özdemir'i çıkan tartışmada bıçaklayarak katletti. Yapılan çalışmalarda katil zanlısı kısa süre içerisinde gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Altındağ'da bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (28) ile bir süredir şiddetli geçimsizliği yasadığı 2 çocuklarının olduğu 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle şahıs eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlenirken, Y.Ö. gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
