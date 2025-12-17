  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,97 - 50,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini katletti!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 28 yaşındaki şahıs 2 çocuk annesi eşi Sevgi Özdemir'i çıkan tartışmada bıçaklayarak katletti. Yapılan çalışmalarda katil zanlısı kısa süre içerisinde gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 17.12.2025 - 23:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:08 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Ankara'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini katletti!Olay, Altındağ'da bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (28) ile bir süredir şiddetli geçimsizliği yasadığı 2 çocuklarının olduğu 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir (19) arasında tartışma çıktı.

Ankara'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini katletti!

Tartışmanın büyümesiyle şahıs eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da koca vahşeti: Tartıştığı eşini katletti!

Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlenirken, Y.Ö. gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.