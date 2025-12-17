Sabah gündemi Beyaz TV'de! Sakın Kaçırma Türkiye başlıyor

Türkiye’nin gündemi, sosyal medyada öne çıkan başlıklar ve magazin dünyasının en çok konuşulan konuları Sakın Kaçırma Türkiye ile 22 Aralık Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 08.45’te Beyaz TV ekranlarında.

Türkiye'nin gündemi, artık sabah saatlerinde Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Günün en sıcak gelişmeleri, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar ve magazin dünyasının dikkat çeken renkli konuları Sakın Kaçırma Türkiye ile ekrana geliyor.Yapımcılığını Ömür Varol'un üstendiği, Erhan Çelik ve Evrim Keklik'in sunumuyla izleyiciyle buluşacak program, gündemi yakından takip etmek isteyenler için dopdolu bir içerik sunuyor. Haber, magazin ve sosyal medyanın öne çıkanları tek programda ekrana taşınıyor.Toplumun gündeminde yer alan önemli gelişmelerin yanı sıra sosyal medyada öne çıkan tartışmalar ve magazin dünyasının merak edilen detayları, alanında deneyimli isimlerin sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.Sakın Kaçırma Türkiye,22 Aralık Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 08.45'te Beyaz TV'de.