Murat Kurum açıklamalarda bulundu! 'Devlet nerede' diyenlere asrın inşası ile cevap verdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.Deprem bölgesinde başlatılan konut seferliğine dikkat çeken Kurum, 500 Bin Sosyal Konut projesine de dikkat çekti.Deprem bölgesinde yapılan yatırımlar sonrası oluşan görüntülerin fotoğrafını Genel Kurul'a gösteren Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:'DEVLET NEREDE DİYENLERE CEVAP VERDİK'2023 yılı, 6 Şubat gecesi, milletimizin her ferdinin gözyaşı döktüğü, acının her kalbi hüzne boğduğu o kara günde; Kahramanmaraş depremlerinde, tarih boyunca gördüğümüz en büyük afeti yaşadık. Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, 86 milyon vatandaşımızla birlikte; ilk dakikalar itibariyle milletimizin yanında olduk. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde; bir yandan arama kurtarma çalışmalarını yürütürken, bir yandan da değerli hocalarımızla, uzmanlarımızla, mimar ve mühendislerimizle zemin etüdlerinden projelendirmeye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamladık.Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenler oldu; onlara, Asrın felaketini Asrın İnşası'na dönüştürerek cevap verdik ve 'Devlet, işte burada!' dedik.'YENİDEN AYAĞA KALKAN ŞEHİRLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN DEPREM BÖLGESİNE DAVET EDİYORUM'Ben bu tarihi başarıyı, ülkesi ve milleti adına tebrik eden, bu muhteşem tabloyla gururlanan, her partiden milletvekilimize ve belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve tüm vekillerimizi, yaptığımız çalışmaları ve yeniden ayağa kalkan şehirlerimizi görmek için deprem bölgesine davet ediyorum. Şimdi burada bazı görsellerle anlatacağım ama inanın öyle büyük bir çalışma ki, ne fotoğraflar, ne videolar, ne kelimeler anlatmaya yeterli olmuyor.Ama ben elimden geldiğince, 11 şehrimizdeki yeni yuvalarımızı, yeni işyerlerimizi, yeniden ayağa kalkan tüm tarihi mekânlarımızı göstermek istiyorum. Evet! Asrın felaketinin sembol şehri Hatay! Burada yaşayan kardeşlerimiz depremden sonra evlerini görmeye gittiklerinde 'evimizin yerini sadece mezarlığın olduğu yere bakarak bulabiliyorduk.' diyorlardı.Böyleydi, ama bugün bu hale geldi! İşte; '155 bin yeni yuvasıyla, okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yeniden ayağa kalkan Hatayımızın fotoğrafı!' İşte; Tarihi Hatay Bölgesi… Ecdadın emaneti tarihimiz yerle bir olmuştu. Şimdi ise Kemalpaşa Caddesi, Uzun çarşı, Kurtuluş caddesi, Habib-i Neccar Camisiyle, Antakya'nın tüm tarihi bölgelerini içine alarak tamamlanan Medeniyetimizin kalbi Hatay! Evet, Hatay'ımız İskenderun Sahil Yolu Projesiyle, yeni yuvalarıyla, muhteşem altyapısıyla ve ihya edilen tarihiyle yeniden ayağa kalkmıştır!'ŞEHİRLERİMİZ YENİDEN UMUTLA, HEYECANLA AŞKLA AYAĞA KALKMIŞTIR'Burası, acının merkez üssü, edeler diyarı Kahramanmaraş'ımız. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerimizdendi. İşte burası, depremden sonra baştan aşağı yıkılan Azerbaycan mahallemiz! Ve işte bu da; yeni yuvaları, ofisleri ve yeşil alanlarıyla yeniden ayağa kalkan Azerbaycan mahallemiz! Burası, depremin simgelerinden olan, bini aşkın vatandaşımızı kaybettiğimiz, hepimizi hüzne boğan Ebrar sitemiz.Ve işte bu da Ebrar sitemizin yerine yaptığımız; umudun ve geleceğin adı Anka Konutları! Evet, 74 bin yeni yuvasıyla, Demirciler Çarşısıyla, Tarihi Kapalı Çarşısıyla; artık acıların yerini huzura bıraktığı Maraş'ta; Sütçü İmamın torunları medeniyet yürüyüşüne yeniden başlamıştır! Devam ediyorum. 'Bizim devletimiz var oldukça, bu acılar da geçecek; devletimiz başımızda olsun yeter!' diyen Malatya'mız.İşte; Malatya'da ticaretin ve sosyal hayatın kalbinin attığı yer olan Bakırcılar çarşısı! Depremden sonra böyleydi. Şimdi ise Söğütlü Camisiyle, valilik binası, kuyumcular çarşısı ve yeni kent meydanıyla; medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. İşte burası da, 28 bin konutu, parkları ve bahçeleriyle; Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan, İkizce bölgesi! Evet; Battal Gazi'nin evlatları; 79 bin yeni yuvasıyla, yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkmıştır!'BU FOTOĞRAF MUTLULUĞUN RESMİDİR'Burası da, Sahabeler şehri Adıyaman! 6 Şubat sabahı her bir Adıyamanlı kardeşimin anılarının geçtiği Atatürk caddesi bu haldeydi! Şimdi ise meydanlarıyla, camileriyle, parklarıyla geleceğe güvenle bakan Atatürk caddesi. Atatürk Caddesi'nde sadece 4.17'de duran bu saati değiştirmedik. İşte burası; 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekare alan üzerinde yükselmiş, dağları delerek inşa ettiğimiz İndere!44 bin bin yeni yuvasıyla, küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ımızın fotoğrafı! Artık Adıyaman Türkiye Yüzyılı'na hazırdır! Asrın felaketinin ilk saatlerinde koştuğum Nurdağı ve İslâhiye… Enkaz alanlarında milletimle birlikte sabahladığım; Şehitler diyarı Gaziantep'imiz… Bu fotoğraf ise; mutluluğun resmidir!Büyük bir heyecanla söylüyorum ki; 30 bin yeni yuva ve bereketli işyerini kardeşlerimize teslim ettiğimiz; artık hüzün değil mutluluk gözyaşları döktüğümüz Gaziantepimiz! Evet değerli dostlar! Gaziantep, nasıl İstiklal ateşini yaktıysa; bugün de istikbal ateşini yakmıştır!'15 BİN DE KİRALIK KONUT YAPACAĞIZ'500 bin konutun 100 bininin İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Kurum, 'İstanbul'umuza 100.000 sosyal konutun yanına 15.000 de kiralık konut yapacağız.Bununla da yetinmeyecek her bir projemizde 500 mahalle konağını, 500 anaokulunu, aile sağlığı merkezini, gündüz bakım evlerini, taziye evlerini, misafir evlerini ve oradaki vatandaşlarımız için spor salonlarını da inşallah hızlıca inşa edeceğiz.' dedi.'YEREL KALKINMA VE SOSYAL REFAHI GÜÇLENDİRECEĞİZ'Projenin büyüklüğüne dikkat çeken Kurum, şu ifadeleri kullandı:Bir buçuk trilyonluk bir projeden bahsediyorum.Bu projeyle birlikte tam 300 sektörümüzü harekete geçirecek, özel sektörümüze iş imkanı sağlayacak, hem ekonomik geliş hem de istihdamı arttıracağız.Ve aynı zamanda kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz, yerel kalkınmayı, sosyal refahı güçlendireceğiz.'DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ EV SAHİBİ OLANA KADAR DURMAYACAĞIZ'Proje kapsamında aralıksız çalıştıklarını söyleyen Kurum, 'Ve hep söylediğimiz gibi bu ülkede ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz.' ifadelerine yer verdi.455 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTAR TESLİMİ YIL SONUNDABakan Murat Kurum, konuşmasında ayrıca 455 bininci konutun anahtarının yıl sonunda teslim edileceğini açıkladı.Kurum, 'Bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır.' dedi.