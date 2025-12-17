AK Parti'den CHP'ye İSPARK zammı tepkisi: Değnekçilikte yeni dönem!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ın otopark ücretlerine yapılan son zamma tepki gösterdi. Özdemir, zammın İBB Meclisi'nde AK Partili Meclis Üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP oylarıyla geçtiğini ifade etti. Abdullah Özdemir, yapılan son zamla birlikte İSPARK ücretlerinin 2019–2025 yılları arasında yüzde 3567 oranında arttığını vurgulayarak, 'Bu son oylamayla birlikte İSPARK ücretleri, 6 TL'den 220 TL'ye yükseldi,' dedi.YERİNE GETİRİLMEYEN VAATLER VE DOLAR BAZINDA ARTIŞCHP yönetiminin seçim vaatleri arasında yer alan '5 yılda 100 bin yeni otopark' sözünü hatırlatan Özdemir, bu vaadin yerine getirilmediğini belirtti.Özdemir, 'Bu vaadini yerine getirmediği gibi, mevcut otoparkları da hiçbir ekonomik gerekçeyle izah edilemeyecek oranlarda zamlandırarak İstanbulluların belini bükmeye, gündelik hayatı daha da zorlaştırmaya devam etmektedir' ifadelerini kullandı.Artışın sadece Türk Lirası bazında kalmadığına dikkat çeken Özdemir, dolar bazındaki artışın da vahim olduğunu dile getirdi. Paylaşımında, '2019 yılında 6 TL olan İSPARK ücreti, yaklaşık 0,95 dolara denk gelirken; CHP yönetiminin bugün vatandaşa reva gördüğü 220 TL'lik ücret yaklaşık 5,15 dolar seviyesindedir,' karşılaştırmasını yaptı.Özdemir, açıklamasını 'Takdir, Aziz İstanbullu hemşehrilerimizindir,' sözleriyle tamamladı.