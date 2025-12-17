Asgari ücret için rakam konuşuldu mu? Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama

Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Bu sene işçi tarafı Türk-İş'in yer almadığı görüşmelerde her hangi bir rakamın konuşulup konuşulmadığı merak konusu oldu.Gözler yarın ikinci kez bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret için sosyal diyalog mesajı veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik sürece ilişkin yeni açıklamada yaptı.TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in asgari ücret toplantılarına katılmaması ile ilgili, 'Bildiğiniz gibi asgari ücret tespit komisyonumuz geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yarın da ikinci toplantısını saat 14.00'te bakanlığımızda gerçekleştirecek. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde daha önce ifade ettiğim gibi sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz, bu bizim en güçlü yönümüz' ifadelerini kullandı.Asgari ücret rakamına ilişkin soru üzerine Bakan Işıkhan, '(Asgari ücret) Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız.' dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, yaptığı konuşmada, 'Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı.Dolar bazında ise asgari ücret 112'den 518 dolara yükseldi' dedi. Hane halkına enerji sübvansiyonlarının sürdüğünü ifade eden Şimşek, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile mevcut sosyal yardım programlarını tek bir çatı altında toplayacaklarını kaydederek, 'Bu çerçevede, işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026'da başlatılmasını öngörüyoruz' diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te yapacak.Türk-İş'in toplantıya katılması öngörülmediği toplantıda bu kez asgari ücrete yapılacak zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak.Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.Komisyonda zam oranı diğer yıllarda olduğu gibi genellikle 4. toplantının ardından kabul ediliyordu. Asgari ücret zammı açıklanmasının bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor.Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.Peki asgari ücret yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu 'yüzde 31' oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.2026 yılı asgari ücret zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. AK Parti kulislerinde asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak, 6 bin 631 TL'lik artışla 28 bin 735 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın Bakan Işıkhan'a sunduğu kapalı zarftaki mektupta 'Geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38'lik enflasyon kaybının telafi edilmesi gerekir' dediği öğrenildi.Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.