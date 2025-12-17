Meteoroloji tarih verdi! Türkiye'yi 40 gün boyunca esir alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün yurdun neredeyse tamamında güneş açacak. Sağanak ve kar yağışına ara verilirken, hava sıcaklıklarının kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.Öte yandan Meteoroloji'den alınan verilere göre, 17-22 Aralık döneminde kışın en soğuk dönemi olan 'zemheri' başlayacak. 18 derece olan sıcaklıklar bu tarihlerde 5 derece birden düşecek. Sis ve puslu havayla birlikte soğuk havanın da etkisini arttıracağı dönem tam 40 gün sürecek.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 14°CAz bulutluÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 14°CParçalı bulutluSİNOP °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 3°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.BATMAN °C, 13°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluMARDİN °C, 10°CParçalı ve az bulutlu