Meteoroloji tarih verdi! Türkiye'yi 40 gün boyunca esir alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, birçok ilde güneşli bir havanın hakim olacağı bildirildi. Öte yandan Meteoroloji kışın en soğuk dönemi olan zemheri için ise tarih verdi. Bu tarihte sıcaklar düşecek ve 40 gün boyunca buz gibi hava hakim olacak. İşte 17 Aralık Çarşamba il il, bölge bölghava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün yurdun neredeyse tamamında güneş açacak. Sağanak ve kar yağışına ara verilirken, hava sıcaklıklarının kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
ZEMHERİ SOĞUKLARI GELİYOR
Öte yandan Meteoroloji'den alınan verilere göre, 17-22 Aralık döneminde kışın en soğuk dönemi olan 'zemheri' başlayacak. 18 derece olan sıcaklıklar bu tarihlerde 5 derece birden düşecek. Sis ve puslu havayla birlikte soğuk havanın da etkisini arttıracağı dönem tam 40 gün sürecek.
İŞTE 17 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu