İstanbul'da kanlı infaz! Cansız bedeni araç içinde bulundu

Bakırköy'de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Saat 09:18 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nden gelen şüpheli ölüm anonsuna intikal eden polis ekipleri bir binek aracın sol ön camının kırık, çalışır vaziyette ve dörtlülerinin açık olduğu gördü.Çalışmalarına devam eden polis ekipleri aracın 10 metre ilerisinde 3 adet boş kovan tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünsal Bahçeci isimli bir şahsı araç içerisinde hareketsiz ve baygın vaziyette buldu.İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 adet mermi girişi olduğunu saptadı.Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.