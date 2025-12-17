İstanbul'da kanlı infaz! Cansız bedeni araç içinde bulundu
Bakırköy’e bağlı Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi’nde sabah saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. Ünsal Bahçeci (35) ön camı kırık ve dörtlüleri açık bir aracın içinde silahla vurulmuş şekilde bulundu ve hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bakırköy'de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Saat 09:18 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nden gelen şüpheli ölüm anonsuna intikal eden polis ekipleri bir binek aracın sol ön camının kırık, çalışır vaziyette ve dörtlülerinin açık olduğu gördü.
ARACIN 10 METRE İLERİSİNDE 3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Çalışmalarına devam eden polis ekipleri aracın 10 metre ilerisinde 3 adet boş kovan tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünsal Bahçeci isimli bir şahsı araç içerisinde hareketsiz ve baygın vaziyette buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 adet mermi girişi olduğunu saptadı.
Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.
ARACIN 10 METRE İLERİSİNDE 3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU
Çalışmalarına devam eden polis ekipleri aracın 10 metre ilerisinde 3 adet boş kovan tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünsal Bahçeci isimli bir şahsı araç içerisinde hareketsiz ve baygın vaziyette buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 adet mermi girişi olduğunu saptadı.
Olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.