Emekli Ve Memurun Zam Oranı Netleşiyor!

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aylık enflasyon rakamı, yıl sonu itibarıyla belirlenecek maaş artışlarında belirleyici olacak. Milyonlarca kişi, zammın nasıl hesaplanacağını ve ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Maaşların ne kadar artacağını merak eden vatandaşların gündeminde tek bir soru var: 'Zam oranı nasıl oluşacak?' İşte memur ve emekli maaşı zammına dair güncel hesaplamalar...Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.Nihai zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuyla birlikte belli olacak.Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21Enflasyon farkı: Yüzde 5,91Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla, mevcutta 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.Böylece, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.Emekli zammı, 3 Ocak 2026'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Bu veriyle birlikte son 6 aylık enflasyon oranı belli olacak ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.Öte yandan, memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasındaki yaklaşık 6,5 puanlık farkın refah payı olarak kapatılması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.