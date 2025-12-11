O Araç Testlerde Zirvede!

Yeni elektrikli otomobil alıcıları genellikle tek bir büyük sayıya odaklanır, aracın tek şarjla ne kadar yol gidebildiği. Tamamen yeni Mercedes-Benz CLA bu beklentiyi karşılıyor, arkadan itişli baz model CLA 250+'nın EPA tahmini menzili 602 kilometre. Ancak Alman otomobil üreticisi, alıcıların bir başka sayının da aynı derecede önemli olduğunu bilmesini istiyor, aracın en son Avrupa güvenlik testlerinden aldığı tam puan.Mercedes-Benz, bu yeni EV'yi ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında tanıtmış ve ilk Avrupalı müşteriler anahtarlarını bu yılın Temmuz ayında almıştı. Erken alım yapanlar sipariş verirken resmi bir güvenlik derecesine sahip olmasalar bile, artık endişelenmelerine gerek kalmadı.Bağımsız Avrupa güvenlik kuruluşu Euro NCAP, elektrikli sedanı zorlu çarpışma testlerinden geçirdi ve CLA EQ'ya en yüksek puan olan beş yıldızlı genel derecelendirmeyi verdi. Daha da önemlisi, araç, dört ana test kategorisinin tamamında rakipleri arasında en yüksek notları alarak, hatta yeni Porsche Cayenne EV'nin sonuçlarını bile geride bıraktı.CLA 250+ EQ, üstün güvenlik performansını tüm alanlarda kanıtladı:Yetişkin Yolcu Koruması: %94 puan alarak, aracın yapısının ve güvenlik sistemlerinin mükemmel çarpışma koruması sunduğunu gösterdi.Çocuk Yolcu Koruması: %89 gibi etkileyici bir puan elde etti. Aracın, çocuk koltuğunun takılı olduğunu algılayıp gerekli hava yastıklarını otomatik olarak devre dışı bırakması gibi akıllı bir detay da dikkat çekti.Hassas Yol Kullanıcısı Koruması (Yayalar ve Bisikletliler): %93 gibi olağanüstü bir skorla otomatik acil frenleme sisteminin mükemmel performansını kanıtladı. Bu sonuçla, yeni Mercedes, bu alanda %93 puan alan saygın Mazda CX-5 ile zirveyi paylaştı.Güvenlik Asistanı Sistemleri: Sürücülere kazaları önlemede yardımcı olan teknolojileri içeren bu kategoride CLA, %85 puan aldı.Yeni CLA, geleneksel bir üreticinin en heyecan verici elektrikli otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz'in yeni EV dalgasının bir parçası olan bu model, menzil, verimlilik ve teknolojinin yüksek güvenlikli bir pakette bir araya gelebileceğini kanıtlıyor.