iPhone'da Yeni Dönem!

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisi için sızdırılan yeni bilgiler, teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Ortaya çıkan son render görselleri, merakla beklenen iPhone 17e tasarımı konusunda radikal bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket, bu yeni modelle birlikte eski nesil çentik görünümüne tamamen veda etmeye hazırlanıyor.Sızdırılan konsept görsellerine göre yeni cihaz, standart iPhone 17 modelinin tek kameralı versiyonunu andırıyor. En dikkat çekici yenilik ise ekran tarafında karşımıza çıkıyor. Apple, bu modelde “çentik” yapısını terk ederek Dynamic Island teknolojisine geçiş yapıyor. Böylece modern tasarım dili tüm ürün gamına yayılmış olacak.Cihazın ekranı modern bir görünüme kavuşsa da bazı teknik kısıtlamalar devam edecek gibi görünüyor. Telefonun 6,1 inçlik bir panelle gelmesi ve standart 60Hz yenileme hızını koruması bekleniyor. Güç tarafında ise yeni nesil A19 çipinin kullanılacağı, ancak bu çipin GPU çekirdeklerinin biraz daha kısıtlı olacağı konuşuluyor.Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler kullanıcıları bekliyor. Arka tarafta 48 megapiksellik tek bir geniş açı kamerası bulunacak. Ön tarafta ise Center Stage destekli 18 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak. Ayrıca cihazın Apple'ın kendi üretimi olan C1 modem ve N1 kablosuz çipi ile gelmesi, bağlantı verimliliğini artıracak.