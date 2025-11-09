WhatsApp Müjdeyi Verdi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını siber tehditlere ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha güçlü bir şekilde korumak amacıyla tasarlanan “Sıkı Hesap Modu” adlı yeni bir güvenlik özelliğini geliştiriyor.Özellikle siber saldırı riski altında olduğunu düşünen veya yüksek güvenlik talep eden kullanıcılar için hazırlanan bu yenilik, çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını tek bir adımda toplu olarak etkinleştirme imkanı sunuyor. Bu özellik, Android için 2.25.33.4 ve iOS için 25.33.10.70 beta sürümlerinde keşfedildi.WhatsApp'ın bu yeni güvenlik paketi, cihazlara zararlı içeriklerin ulaşmasını engellemeyi hedefleyen bir dizi önemli yeniliği kapsıyor. Sıkı Hesap Modu etkinleştirildiğinde, kaydedilmemiş numaralardan gelen fotoğraf, video, belge ve sesli mesajlar otomatik olarak indirilmeyecek.Bu kısıtlama sayesinde kullanıcılar, kötü amaçlı dosyalar veya zararlı kod içeren eklere karşı korunuyor. Ayrıca, sohbetler yalnızca düz metin mesajlarıyla sınırlandırılıyor, bu da bilinmeyen hesaplardan gelen riskli içeriklerin yayılmasını önemli ölçüde önlüyor.Güvenlik önlemleri yalnızca mesajlaşma ile sınırlı kalmıyor. Yeni mod, bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma seçeneğini de getiriyor. Normalde bir bağlantı paylaşıldığında, WhatsApp önizleme oluşturmak için harici sitelerle iletişime girerdi.Bu yeni özellikle birlikte harici iletişimin durdurulması, kullanıcıların IP adreslerinin üçüncü taraf sitelere sızmasını engelliyor ve kötü niyetli kişilerin yalnızca bir bağlantı paylaşımı üzerinden cihaz bilgilerine erişimini engelliyor.Modun getirdiği bir diğer önemli özellik ise bilinmeyen arayanları sessize alma seçeneği. Bu özellik, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen tüm çağrıları otomatik olarak sessize alıyor ve kullanıcıyı spam aramalardan veya potansiyel dolandırıcılık girişimlerinden koruyor. Bu aramalar hala arama geçmişinde görünmeye devam edecek, kullanıcı dilediği zaman kontrol edebilecek.