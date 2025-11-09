3 Torunla Çaresiz Kalan Dede!

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, Kadri Övüş'ün oğlu D.Ö.'nün, 2 farklı eşinden 3 çocuğu oldu.Olayda, D.Ö. bir süre önce cezaevine girince eşi Gülçin Övüş, 3 çocuğuyla birlikte kayınpederi ve kayınvalidesinin evlerine taşındı.Bir süre sonra Gülçin Övüş yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybedince 3 çocuğa, babaanne ve dedesi bakmaya başladı.Bu olaydan bir süre sonra ise babaanne Perinaz Övüş, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.Kadri Övüş, 4 yaşındaki torunları Nil Peri, 6 yaşındaki Doruk ve 13 yaşındaki Baran'ın tüm bakımlarını üstlendi.Torunlarını sabah okula götürüp çıkışta da alan, yemeklerini hazırlayan Övüş, 8 bin lira kira öderken ev sahibinin fahiş artış talebiyle karşılaştı.19 bin lira emekli maaşıyla torunlarını ve kendisini geçindirmeye çalışan Kadri Övüş, kira artışına itiraz edince ev sahibi tahliye davası açtı.Mahkeme geçen hafta verdiği kararla Övüş'ün 3 torunuyla birlikte yaşadığı evi 1 ay içerisinde tahliye etmesi yönünde karar verdi.Ne yapacağını bilemeyen Övüş, bir yandan ev ararken diğer yandan torunlarının yaşananlardan etkilenmemesi için uğraşıyor.Torunlarına koruyucu aile olmak için başvuruda bulunan Övüş, uzatılacak yardım eli bekliyor.Torunları için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söyleyen Kadri Övüş, “3 torunum var. 2'sinin annesi 2022'de vefat etti. Çocukların annesinin vefatının ardından eşim çocuklara bakmaya başladı. 10 ay önce eşim de vefat edince çocuklara ben bakıyorum. Çocukların babaları cezaevinde. Çocuklar benim vasiliğimde. Çocuklara koruyucu aile olmak istiyorum. Sabah kalkıyorum onlara kahvaltılarını hazırlıyorum, okula götürüyorum, çıkışta alıyorum' dedi.Çaresiz durumda kaldıklarını belirten Övüş, “2021 yılında bu evi kiraladık. Son zam döneminde ev sahibi benden fahiş bir kira istedi. Bu bedeli veremediğim için beni mahkemeye verdi. Mahkeme tahliye kararı verdi. Çocuklarla perişan durumdayız. Başımızı sokacağımız bir ev arıyorum. Emekliyim, 19 bin lira maaşla geçinmeye çalışıyoruz' diye konuştu.