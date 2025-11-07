O Uygulamada Yeni Dönem!

WhatsApp, gizlilik odaklı en büyük yeniliklerinden birini duyurdu. Merakla beklenen WhatsApp kullanıcı adları özelliği, 2026 yılında kullanıma sunulacak. Bu yeni sistem, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurmasına olanak tanıyacak.WhatsApp, bu önemli güncellemeyi ilk olarak iş ortaklarıyla paylaştı. Yeni özellik, hem standart kullanıcılar hem de işletmeler için opsiyonel bir gizlilik ayarı olarak gelecek. Kullanıcılar, benzersiz bir kullanıcı adı belirleyerek telefon numaralarını gizli tutabilecek. Bu sayede, yeni kişilerle veya işletmelerle sohbet ederken gizlilik seviyesi önemli ölçüde artacak.Bu geçiş süreci özellikle API kullanan işletmeler için kritik bir öneme sahip. WhatsApp, işletmelere sistemlerini yeni döneme hazırlamaları için Haziran 2026'ya kadar süre verdi. Bu tarihe kadar tüm işletmelerin, kullanıcı adlarını ve “Business-Scoped User ID” (BSUID) adı verilen yeni tanımlayıcıyı desteklemesi gerekecek. Bu yeni kimlik, işletmelerin müşterileriyle telefon numaraları gizliyken bile güvenli bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak.Şirket, bu değişikliği “gizlilik öncelikli modernizasyon” olarak adlandırıyor. Kullanıcı adı sistemini hayata geçirmek, uçtan uca şifrelemeyi korurken uygulamanın altyapısında büyük değişiklikler gerektirdi. Özelliğin 2026'nın ilk yarısında kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması ve kullanıcı adı rezervasyonlarının da bu dönemde başlaması bekleniyor.