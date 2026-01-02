Bayrampaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik zimmet, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Marnas Otel Müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu 'Rüşvet vermek' suçundan tutuklandı.Diğer şüpheli Ahmet Kaan Yürür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI!Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen 'rüşvet' suçuna aracılık ettiği belirtildi.Yazıda, şüpheliler Fison ile Köşkeroğlu'nun 'rüşvet vermek' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.Öte yandan savcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep etti.2 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROLHakimlik talep doğrultusunda Köşkeroğlu ile Fison'un tutuklanmasına, Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.