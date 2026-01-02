AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi! 'Millet senin yüzünden tuvaletini yapamaz hale geldi'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi. Gökçek, 'Barajlar boşalırken seyirci kalan, altyapıyı güçlendirmeyen zihniyetin mazereti kalmamıştır. Mansur Yavaş istifa etmelidir.' dedi.Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımında 'Millet tuvaletini yapamaz hale geldi senin yüzünden Sayın Mansur Yavaş. Yapamıyorsanız bırakın. Bırak, Sayın Mansur Yavaş.Millet su kamyonunu görünce, yukarıdan terliğiyle ne varsa apar topar koşup su bidonlarına su dolduruyor. Niye? Mansur Yavaş, konserlerde vurgun yapsın diye. Tabutlarda vurgun yapsın diye. O iki tane kuleyi dikip arasından Anıtkabir'i izleyeceğim diye milletin parasını çarçur etsin diye, Ankaralı hemşehrilerim susuz kaldılar.Sayın Mansur Yavaş'a buradan bir ricada bulunuyorum. Evinin suyunu kapattır ana vanadan, 4 gün susuz bir evde geçir gününü bakalım. Hadi bir geçir. Senin evin orada hep su akıyor şakır şakır. Ama bütün Ankara'da su kesiliyor.Efendim su yok. Trafik deseniz öyle bir rezalet. CHP'nin olduğu yerde kuraklık olur, susuzluk olur, çöp olur, çukur olur, çamur olur, rüşvet olur. Şu anda bunları tek tek görüyoruz.' şeklinde konuştu.