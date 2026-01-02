Devlet Bahçeli'den Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalar... 'İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var.'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beyaz Ana Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda bulunan Bahçeli 'İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var.' dedi.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:'Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlanmalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı. Bizi bağlayan açıklama, 27 Şubat İmralı açıklamasıdır. İsrail ve ABD ikili davranıyor. Benim kanaatim, 27 Şubat açıklaması önemli. İmralı'da bulunan kişinin kararlarına sadık kalmalarında yarar var. PKK içindekilerin yaptığı aykırı açıklamalar İmralı'ya saygısızlık. Açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Suriyedeki kişi kimse, İmralı'ya saygılı olmalı. Biz çok tanımıyoruz. İsrail'den yakasını kurtarması lazım. 26 yıldır cezaevinde olan kişiye uymakta fayda var.'Konuşmasını sürdüren Bahçeli, 'İsrail'in ittifak konusunu salı gününe bırakalım. Böyle üçlü ittifaklar, çok yanlış alınan kararları görmezden gelmemeleri lazım.' şeklinde konuştu.