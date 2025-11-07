İsrail basını itiraf etti! 'Altay Türkiye’yi zirveye taşıyor'

İsrail merkezli Israeldefense'e göre, Türkiye, uzun süredir devam eden yerli tank geliştirme projesinin en somut sonucunu elde ederek yeni ALTAY ana muharebe tankını resmen hizmete aldı. Yerli savunma sanayiinin ürünü olan ALTAY, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı kabiliyetlerinde önemli bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.Israeldefense'in haberine göre, ALTAY tankı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve BMC öncülüğünde geliştirilen tamamen yerli bir platform olarak Türkiye'yi ABD, Almanya ve Güney Kore gibi modern tank üretiminde öncü ülkelerle aynı seviyeye taşıdı. Uzmanlar, bu gelişmenin Türkiye'nin zırhlı kuvvet yapısında stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.Haberde, Tank aktif koruma sistemi, modüler zırh yapısı ve yüksek ateş gücüyle dikkat çekiyor. Israeldefense, ALTAY'ın hibrit savaş koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığını, geliştirme sürecinde Türkiye'nin Suriye, Irak ve Kafkasya'daki muharebe tecrübelerinden faydalanıldığını belirtiyor.ALTAY, insansız hava araçları, tanksavar füzeleri ve yol kenarına yerleştirilen patlayıcılara karşı gelişmiş savunma sistemleriyle donatılmış durumda.İsrail merkezli gazetede, tank NATO standartlarına uygun 120 mm'lik topa sahip ve 1.500 beygir gücünde Güney Kore menşeli dizel motorla çalışıyor. 65 ton ağırlığındaki ALTAY, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 450 kilometre menzile sahip. Komutan için stabilize panoramik gözlem sistemi, muharebe sensörleri ve gelişmiş haberleşme altyapısı tankın diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.İsrail merkezli Israeldefense'e göre, ALTAY tankı sadece Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda NATO'nun zırhlı birlik kapasitesine de önemli katkı sağlayacak. Katar başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'daki birçok ülkenin bu yeni tanka ilgi gösterdiği ifade ediliyor.ALTAY'ın hizmete alınması, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltma hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Israeldefense, bu adımın Ankara'nın uluslararası askeri arenada daha merkezi bir rol üstlenme arzusunu da güçlendirdiğini aktarıyor.