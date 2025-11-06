YouTube İsrail Destekçisi Çıktı!
YouTube Filistin videoları ve insan hakları örgütlerinin hesaplarını platformdan sildi. Kararın gerekçesi ve gelen tepkiler haberimizde.
Dünyanın en büyük video paylaşım platformu, tartışmalı bir karara imza attı. Üç önemli insan hakları örgütüne ait YouTube Filistin videoları ve hesapları, sessiz sedasız bir şekilde erişime kapatıldı.
YouTube Filistin videoları neden silindi?
Platform, bu kararın arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımların yattığını belirtti. Google sözcüsü, şirketin geçerli ticaret yasalarına uymak zorunda olduğunu ifade ederek silme işlemini doğruladı.
Hangi hesaplar etkilendi?
Erişime kapatılan hesaplar arasında Al-Haq ve Palestinian Centre for Human Rights gibi köklü kuruluşlar bulunuyor. Bu örgütler, yıllardır İsrail'in bölgedeki ihlallerini belgeleyen içerikler üretiyordu. Toplamda 700'den fazla videonun silindiği tahmin ediliyor.
Kanıtlar yok olma tehlikesinde
Silinen videolar arasında gazeteci Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyaları ve savaş suçu niteliği taşıyabilecek görüntüler de yer alıyor. İnsan hakları savunucuları, bu durumun hayati önem taşıyan dijital delillerin yok olmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.