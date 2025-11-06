YouTube İsrail Destekçisi Çıktı!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu, tartışmalı bir karara imza attı. Üç önemli insan hakları örgütüne ait YouTube Filistin videoları ve hesapları, sessiz sedasız bir şekilde erişime kapatıldı.Platform, bu kararın arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın uyguladığı yaptırımların yattığını belirtti. Google sözcüsü, şirketin geçerli ticaret yasalarına uymak zorunda olduğunu ifade ederek silme işlemini doğruladı.Erişime kapatılan hesaplar arasında Al-Haq ve Palestinian Centre for Human Rights gibi köklü kuruluşlar bulunuyor. Bu örgütler, yıllardır İsrail'in bölgedeki ihlallerini belgeleyen içerikler üretiyordu. Toplamda 700'den fazla videonun silindiği tahmin ediliyor.Silinen videolar arasında gazeteci Shireen Abu Akleh'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyaları ve savaş suçu niteliği taşıyabilecek görüntüler de yer alıyor. İnsan hakları savunucuları, bu durumun hayati önem taşıyan dijital delillerin yok olmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.