Türk savunma sanayisinde dönüm noktası! “Gökdoğan ABD füzesinin muadili”

Yunanistan merkezli OnAlert haber sitesine göre, Türkiye savunma sanayisinde yeni bir dönüm noktasına imza attı. Türk yapımı Murad tipi AESA radarıyla donatılmış bir F-16 savaş uçağı, ilk kez Gökdoğan tipi uzun menzilli (BVR) havadan havaya füzeyi başarıyla fırlattı.Haberde, bu gelişmenin Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği 'muazzam teknolojik ilerlemenin' bir göstergesi olduğu vurgulandı. OnAlert, bu testin Türk savunma sanayisi için adeta bir 'sıçrama' anlamına geldiğini belirterek, yerli üretim radar ve füzelerin ilk kez birlikte başarıyla kullanıldığını aktardı.Yunanistan merkezli gazete, Türkiye'nin geliştirdiği AESA radar ve BVR (Beyond Visual Range – Görüş Ötesi Menzil) füzelerini aynı sistem üzerinde başarıyla denemesinin, bu teknolojilerin tam operasyonel hale gelmesinin önünü açtığını yazdı. Haberde, bu adımın Türkiye'nin hava muharebe kabiliyetlerini yerli sistemlerle güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekildi.Haberde, Gökdoğan füzesinin, ABD yapımı AIM-120 AMRAAM füzesiyle benzer özelliklere sahip olduğu, 'at-unut' özelliği sayesinde aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebildiği belirtildi. OnAlert, füzenin elektronik harp sistemlerine karşı dayanıklı olduğuna ve önümüzdeki dönemde F-16'lara, Akıncı SİHA'lara ve KAAN savaş uçağına entegre edileceğine dikkat çekti.Yunanistan merkezli haber sitesi, ASELSAN tarafından geliştirilen Murad tipi AESA radarının Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artıracağını ifade etti. Bu radarın, savaş uçakları ile insansız hava araçları arasındaki veri paylaşımını ve hedef koordinasyonunu güçlendireceği, düşman unsurların etkin şekilde tespit, hedefleme ve etkisiz hale getirilmesini sağlayacağı aktarıldı.