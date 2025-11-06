O Gazeteciler Gözaltında! Basın Ayağı Deşifre Oluyor!

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak hakkında “Yalan Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme” suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere mevcutlu olarak emniyete götürülüyor.

İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi.Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.Bu kapsamda, Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Gazeteci Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.Savcılık, şüphelilerin 'Yalan Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme' suçlarından ifadelerinin aşınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosuna yazı yazdı. Şüpheliler mevcutlu olarak ifadelerinin alınması üzere emniyete götürülüyor.