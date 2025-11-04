O Marka Akıllı Gözlük İle Şaşırttı!

Çinli teknoloji devi Lenovo, akıllı gözlük pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için yeni modeli Lenovo AI Glasses V1 duyurdu. Şirket, gözleri yormadan temel işlevleri yerine getirmeye odaklanan, dalga kılavuzu tabanlı bir ekran içeren bu gözlüğü tanıttı.Lenovo AI Glasses V1, görünüş olarak standart bir gözlükten farklı değil. 1.8 mm kalınlık ve 15×11 mm kutu alanı ile kullanıcılara geniş bir görüş açısı sunuyor. Gözlüğün hafifliği de dikkat çekiyor; sadece 38 gram ağırlığa sahip.Cihazın iç kısmında, 2000 nit parlaklığa kadar çıkabilen ışık dalga kılavuzu tabanlı bir ekran yer alıyor. Bu ekran, istenirse tek veya iki göze birden yansıtılabiliyor ve görüş kalitesini etkilemeden istikrarlı görüntüler sunuyor. Donanım özellikleri arasında ayrıca çift mikrofon ve çift hoparlör bulunuyor. Kontrol, gözlüğün dış kısmındaki dokunmatik alan üzerinden sağlanıyor.Gözlük, fonksiyonlarını çalıştırmak için mobil cihazları kaynak olarak kullanıyor. Gözlükte yer alan Tianxi akıllı asistan, sesli komutlar aracılığıyla gerçek zamanlı çeviri, çoklu ses ile doğrudan sesli tercüme yapabilme, çağrı yönetme ve navigasyon gibi özellikleri çalıştırıyor.Yazılım tarafında ise özellikle profesyoneller için kullanışlı olacak dahili bir teleprompter özelliği mevcut. Eğer kullanıcılar Lenovo’nun akıllı yüzüğüne sahipse, bu yüzük ile ekrandaki yazıları kaydırma ve geçiş yapma gibi kontrolleri sağlayabiliyor.Playback Modu: 2.6 saatÇeviri Modu: 8-10 saatTeleprompter Modu: 4 saate kadarGözlük, 250 saate kadar bekleme süresi sunuyor ve 40 dakikada tamamen şarj oluyor. Lenovo AI Glasses V1 akıllı gözlük modeli, 562 dolar fiyat etiketiyle Çin pazarında satışa sunuluyor.