Motosiklet Sürücüleri Dikkat!

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile motosiklet sürücülerine ve taşınan yolculara motosiklet koruyucu eldiven takma şartı getirildi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin birçok maddesini değiştiriyor. Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeler kapsamında, 150. maddeye yeni zorunluluklar eklendi.Bu yeni kuralla, üç tekerlekli yük motosikletleri ve karoseri ile korunanlar hariç tüm motosiklet sürücülerinin ve yolcularının koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca, bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takması şartı devam ederken, yolcular için sadece koruma başlığı şartı sürdürülüyor.Bosch'un geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşıma göre, Türkiye bir milyon adedi aşan motosiklet satışıyla Avrupa'nın en yüksek hacimli pazarı haline geldi. Ancak bu büyüme beraberinde kaza sayılarındaki artışı da getiriyor.TÜİK verileri, 2024 yılında ölümlü ve yaralanmalı motosiklet kazalarının, tüm ölümcül ve yaralanmalı trafik kazalarının %31,5'ini oluşturduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu kazaların sayısı 2023 yılına göre %33'ten fazla arttı. Bu durum, yeni güvenlik düzenlemelerinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.Mobilite sektörünün önemli firmalarından Bosch, Türkiye'deki bu artan kaza oranlarının önüne geçilmesi için gelişmiş teknolojilerin önemini vurguluyor. Bosch Türkiye Mobilite Orijinal Ekipmanlar Satış Direktörü Mehmet Altınbaş, Bosch'un Kaza Araştırması sonuçlarını değerlendirerek konuştu.Altınbaş, her motosikletin seçili ARAS teknolojileri (gelişmiş sürücü destek sistemleri) ile donatılması durumunda, ideal koşullar altında motosikletlerin karıştığı yaralanmalı kazaların yaklaşık altıda birinin önlenebileceğini belirtti. Örneğin, kör nokta asistanı gibi motosiklet sürücüsünü uyaracak fonksiyonların kazaların önlenmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.