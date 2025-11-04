Gübrede Dijital Dönüşüm!

İGSAŞ, gübre sektöründe bir ilke imza atarak bayilerin tüm iş süreçlerini dijital ortama taşıyan İGSAŞ Connect mobil uygulamasını devreye aldı.Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren İGSAŞ, gübre sektöründe dijital dönüşümün öncüsü oldu. Şirket, bayilerin tüm iş süreçlerini tek platformda buluşturan İGSAŞ Connect mobil uygulamasını devreye alarak sektörde bir ilke imza attı.Yeni uygulama, siparişten sevkiyata, ödemeden kampanya takibine kadar tüm bayi operasyonlarını dijital ortama taşıyor. Böylece iş süreçleri hızlanıyor, erişim kolaylaşıyor ve müşteri deneyimi daha şeffaf hale geliyor.İGSAŞ Connect ile bayiler artık yer ve zaman fark etmeksizin tek tuşla sipariş oluşturabiliyor, faturalara anında erişebiliyor ve ödemelerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Uygulama ayrıca tüm kampanya, duyuru ve bilgilendirmeleri anlık bildirimlerle iletiyor.Manuel süreçlerin ortadan kalkmasıyla birlikte;operasyonel verimlilik artıyor,anlık finansal risk takibi sağlanıyor,dijital sözleşme süreçleri devreye alınıyor,kişiselleştirilmiş bildirimlerle bayi deneyimi üst seviyeye taşınıyor.İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, uygulamanın şirketin dijitalleşme vizyonunun önemli bir adımı olduğunu vurguladı:“İGSAŞ Connect, dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir gereklilik değil, bayi ve müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir yatırım alanı olarak gören vizyonumuzun bir yansıması.Bu uygulamayla iş ortaklarımızın tüm operasyonlarını daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir hale getiriyoruz. Sadece operasyonel verimliliği değil, paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliğini de yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bayi ve müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi yatırımlarımıza devam edeceğiz”İGSAŞ Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Ertuğrul Aktaş ise, uygulamanın veriye dayalı müşteri yönetimi altyapısına dikkat çekti:“İGSAŞ Connect, müşteri deneyimini sürekli iyileştirme hedefimizin somut bir sonucu.Salesforce entegrasyonu sayesinde bayilerimizin tüm işlemlerini ve geri bildirimlerini müşteri kartlarına eş zamanlı olarak işliyoruz. Böylece geçmiş verileri aktivite bazında kayıt altına alabiliyor, müşteri ihtiyaçlarını daha doğru analiz ediyor ve daha hızlı çözümler geliştirebiliyoruz”İGSAŞ Connect, gübre sektöründe tam entegre dijital bayi yönetimi sunan ilk uygulama olarak öne çıkıyor. Şirket, bu yatırımla birlikte dijitalleşme, veri analitiği ve müşteri deneyimi yönetimini entegre eden yeni bir dönemi başlatıyor.