İspanyol Basınından Savunma Sanayimize Övgü!

Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısı dünya basınının gündeminden düşmüyor. İspanya'nın önde gelen havacılık ve savunma yayını Aero Naves, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) alanındaki hamleleri ile ilgili bir analiz yayımladı.'Türkiye, Latin Amerika'da insansız hava aracı pazarını genişletmek istiyor' başlığı atılan analizde Türkiye'nin küresel İHA pazarında elde ettiği tarihi başarıya vurgu yapıldı.Analizde, 'Türk savunma sanayii son yıllarda öyle bir ivme yakaladı ki bugün dünya İHA ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini elinde bulunduruyor.Ayrıca Türk İHA'ları şu anda Ukrayna'dan Polonya'ya, Katar'dan Azerbaycan'a kadar 37 ülkede aktif olarak kullanılıyor' ifadelerine yer verildi.Analizde 'Bu başarının defalarca kanıtlanması, Türkiye'yi sadece üretici değil, modern savaşın ritmini belirleyen bir ülke haline getirdi' denildi.Analizde ayrıca 'Küresel İHA pazarı hızla büyüyen Türkiye, oyunun kurallarını belirleyen bir aktör. Türkiye artık sadece rekabet eden değil, oyun kuran taraf' değerlendirmesinde bulunuldu.