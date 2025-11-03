Meteoroloji Duyurdu! Sağanak Kapıda...

Pastırma sıcakları Türkiye'de etkisini artırdı. Termometreler cuma gününden itibaren 20 dereceleri aşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji, pastırma sıcaklarının çarşambaya kadar devam edeceğini açıklarken, soğuk ve yağışlı hava için kritik uyarıyı yaptı. İstanbul dahil 30 il için soğuk ve yağışlı hava alarmı paylaşıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısı…Pastırma sıcakları, cuma gününden itibaren etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı. Meteoroloji'den alınan son değerlendirmelere göre bugün yağış beklenmiyor.Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı göre salı gününden itibaren tüm yurtta serin ve yağışlı hava bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren güneşli havaların yerini gri bulutlara bırakacağı ve serin havanın tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, haftanın ikinci gününde yurdun kuzeybatı bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.Tahminlere göre salı günü Marmara Bölgesi'nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasına doğru ise yağış alanı genişleyecek; çarşamba ve perşembe günleri ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek.Meteoroloji yetkilileri, hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 30 ilde sağanakların etkili olacağını bildirdi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller:Salı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, ÇanakkaleÇarşamba: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, ZonguldakPerşembe: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla.