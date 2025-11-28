WhatsApp'ta Yasak Dönemi!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması kurallarını güncelledi. Platformda hizmet veren üçüncü taraf WhatsApp sohbet botları için yolun sonu göründü. Meta, kendi yapay zeka modelini öne çıkarmak adına bu radikal adımı atıyor.Meta, Hizmet Koşulları’nda yaptığı değişiklikle birlikte harici yapay zeka entegrasyonlarını engelliyor. Şirket, kullanıcıların doğrudan Meta AI dışında herhangi bir robotla etkileşime girmesini istemiyor. Bu karar özellikle ChatGPT ve Copilot tabanlı botları etkiliyor.Şirketin belirlediği takvime göre yeni kurallar 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren WhatsApp Business kullanıcıları da dahil olmak üzere herkes için kısıtlama başlayacak. Popüler yapay zeka servisleri artık mesajlaşma uygulamasında barınamayacak.Meta, yapay zeka şirketlerinin platformun ticari API’sini kullanarak kendi botlarını dağıtmasını da engelliyor. Ancak müşteri hizmetleri ve destek amaçlı kullanılan standart botlar bu durumdan etkilenmeyecek. Yasak sadece yapay zekanın doğrudan bir ürün olarak sunulduğu senaryoları kapsıyor.Bu hamle ile birlikte platformdaki çeşitlilik sona eriyor. Perplexity gibi bağımsız girişimlerin de yakında uygulamadan çekilmesi bekleniyor. Sonuç olarak önümüzdeki yıldan itibaren kullanıcıların erişebileceği tek akıllı asistan Meta AI olacak.