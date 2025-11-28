O İşletim Sistemi Beğenilmedi Mi?

Teknoloji devi Dell, Windows 11 işletim sistemine geçiş hızının, önceki sürüm Windows 10 dönemine kıyasla belirgin şekilde daha yavaş ilerlediğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların yeni işletim sistemine geçiş sürecinde temkinli davrandığını ve bu yavaşlamanın temel nedeninin donanım yeterlilikleri olduğunu vurguladı. Dell tarafından paylaşılan veriler, Microsoft'un geçişi hızlandırma çabalarına rağmen beklenen seviyeye henüz ulaşılamadığını ortaya koyuyor.Dell COO'su Jeffrey Clarke, FY26 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendirdiği konuşmada, Windows 11'e geçiş hızının bir önceki işletim sistemi dönemine göre 10 ila 12 puanlık bir gerileme gösterdiğini belirtti.Clarke, kullanıcıların büyük bölümünün geçiş konusunda ağır davrandığını ifade etti. Ayrıca Clarke, yaklaşık 500 milyon kişisel bilgisayarın Windows 11'in belirlenen sistem gereksinimlerini karşılamadığını aktardı.Bu durum, kullanıcıların hem donanım yükseltmeye hem de yeni işletim sistemine geçişe karşı ihtiyatlı yaklaştığını gösteriyor. Buna rağmen PC satışlarında yatay bir seyir öngörülüyor.Windows 10'un desteği geçtiğimiz ay sona ermesine rağmen Microsoft'un sunduğu Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri (ESU) programı, kullanıcıların eski sürümde bir süre daha kalabilmesine imkan tanıyor.Windows 11'in benimsenme hızını etkileyen bir diğer unsur ise işletim sistemiyle ilgili kullanıcı şikayetlerinin varlığı oluyor. Herkes sorun yaşamasa da, olumsuz söylemlerin geçişi yavaşlattığı görülüyor. Şirket, yeni yapay zeka özelliklerini öne çıkararak kullanıcıları yükseltmeye teşvik etme yönünde adımlar atıyor.