Külliye'de Papa'ya Tala'al Bedru Aleyna İlahisi Dinletildi!

Türkiye 2014'ten sonra ilk kez papa ağırlıyor.21 Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa Françis'in yerine seçilen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.Bursa'daki İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek tören öncesinde Papa Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.Heyetler arası görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'na katıldı.İki liderin katılımcılara hitap için salona teşrifinden önce salonda bulunan orkestra tarafından Tala'al Bedru Aleyna ilahisi çalındı.O anlar kameralara yansıdı.622'de Hicret tamamlandıktan sonra Medine'ye varan Hazreti Muhammed'i (SAV) şehrin girişinde gören Medinelilerin hep birlikte söylemeye başladığı sözlerden oluştuğuna inanılan ilahi, 1400 yıllık geçmişiyle Müslüman aleminin ortak ve en bilinen ilahisi kabul ediliyor.Tala'al Bedru Aleyna sözleriTala'al- bedru aleynâ min seniyyâti-il vedâVecebe'ş-şükrü aleynâ mâ de'â lillahi dâ'Eyyühel meb'usü fînâ ci'te bi'l-emri'l mutâ'Ci'te şerrafte'l- Medîne merhabâ yâ hayra dâ'Ente şemsun, ente bedrun ente nûrun 'âlâ nûrEnte misbâha's-süreyyâ ya habîbi yâ resûlKad lebisnâ sevbe izzinBa'de esvâb'r-rikaVe rada'nâ sedye mecdinBa'de eyyâm-id dayâKaalet ahmâru'd-deyâcîKu lli erbâbi'l-İslâmKüllü nan yetba MuhammedYenbeğî en lâ yüdaamVe teâhednâ cemîanYevme aksümne-l yemînLen nehûne'l ahde yevmenVettehazne's- sıdka dînLeste vallahi neziyyenMâ yukasihi'l i-bâdMeşheden yâ necme emnînZû vebâin ve vidâdAy doğdu üzerimizeVeda tepesindenŞükür gerekti bizlereAllah'a davetindenSen Güneş'sin, sen Ay'sınSen nur üstüne nursunSen süreyya ışığısınEy sevgili ey rasûlEy bizden seçilen elçiYüce bir davetle geldinSen bu şehre şeref verdinEy sevgili hoş geldinEy rasûl sana söz verdikDoğruluktan ayrılamayızSen ey esenlik yıldızıSenin sevginle doluyuz