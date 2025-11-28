Külliye'de Papa'ya Tala'al Bedru Aleyna İlahisi Dinletildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı öncesi Tala'al Bedru Aleyna ilahisinin çalınması dikkat çekti
Türkiye 2014'ten sonra ilk kez papa ağırlıyor.
21 Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa Françis'in yerine seçilen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.
Bursa'daki İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek tören öncesinde Papa Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
KÜLLİYE'DE ÖZEL PROGRAM
Heyetler arası görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'na katıldı.
TALA'AL BEDRU ALEYNA ÇALINDI
İki liderin katılımcılara hitap için salona teşrifinden önce salonda bulunan orkestra tarafından Tala'al Bedru Aleyna ilahisi çalındı.
O anlar kameralara yansıdı.
622'de Hicret tamamlandıktan sonra Medine'ye varan Hazreti Muhammed'i (SAV) şehrin girişinde gören Medinelilerin hep birlikte söylemeye başladığı sözlerden oluştuğuna inanılan ilahi, 1400 yıllık geçmişiyle Müslüman aleminin ortak ve en bilinen ilahisi kabul ediliyor.
Tala'al Bedru Aleyna sözleri
Tala'al- bedru aleynâ min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ mâ de'â lillahi dâ'
Eyyühel meb'usü fînâ ci'te bi'l-emri'l mutâ'
Ci'te şerrafte'l- Medîne merhabâ yâ hayra dâ'
Ente şemsun, ente bedrun ente nûrun 'âlâ nûr
Ente misbâha's-süreyyâ ya habîbi yâ resûl
Kad lebisnâ sevbe izzin
Ba'de esvâb'r-rika
Ve rada'nâ sedye mecdin
Ba'de eyyâm-id dayâ
Kaalet ahmâru'd-deyâcî
Ku lli erbâbi'l-İslâm
Küllü nan yetba Muhammed
Yenbeğî en lâ yüdaam
Ve teâhednâ cemîan
Yevme aksümne-l yemîn
Len nehûne'l ahde yevmen
Vettehazne's- sıdka dîn
Leste vallahi neziyyen
Mâ yukasihi'l i-bâd
Meşheden yâ necme emnîn
Zû vebâin ve vidâd
Taleal Bedru Aleyna Türkçe Sözleri
Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden
Sen Güneş'sin, sen Ay'sın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey sevgili ey rasûl
Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin
Ey rasûl sana söz verdik
Doğruluktan ayrılamayız
Sen ey esenlik yıldızı
Senin sevginle doluyuz