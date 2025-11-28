GSM Aboneliğine Kota Meclis'te!

Türkiye Büyük Millet Meclisi dolandırıcılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım atıyor. Yeni sunulan yasa teklifiyle birlikte GSM abonelik sınırlaması hayatımıza giriyor. Bu düzenleme, özellikle sahte kimliklerle açılan hatların önüne geçmeyi hedefliyor.Meclis'e sunulan “11. Yargı Paketi” kapsamındaki teklif, iletişim sektöründe köklü değişiklikler öngörüyor. Teklifin yasalaşması durumunda mevcut işleyiş tamamen değişecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir kişinin alabileceği maksimum hat sayısını belirleyecek. Böylece operatörler bu sınırın üzerinde hat satışı yapamayacak.Yeni düzenleme güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıyor. Artık yeni bir hat almak isteyen vatandaşlar çipli kimlik kartı ibraz etmek zorunda kalacak. Eski tip nüfus cüzdanları ile işlem yapılamayacak. Ayrıca operatörler, kimlik doğrulamasını e-Devlet şifresi, parmak izi veya kimlik PIN'i ile teyit edecek.BTK'nın belirlediği sınırın üzerinde hattı olanlar için bir geçiş süreci başlıyor. Vatandaşlar fazla hatlarını kapatmak veya devretmek için 6 aylık bir süreye sahip olacak. Kurum gerekirse bu süreyi 6 ay daha uzatabilecek. Süre sonunda işlem yapmayanların en eski hattı korunacak ve diğerleri operatörler tarafından kapatılacak.Teklifle birlikte denetim mekanizması da güçleniyor. Operatörler, abonelerin durumunu her üç ayda bir kontrol edecek. Ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi durumlarda hatlar kapatılacak. Ayrıca dolandırıcılık suçlarında kullanılan hatlar, hakim kararıyla anında kesilecek. Bu sayede “açık hat” sorununun tamamen bitmesi hedefleniyor.