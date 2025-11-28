  • USD: 42,35 - 42,43
  • EURO: 49,01 - 49,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.

Ekleme: 28.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:25 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! İşte detaylar...Altın fiyatları Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan veriler Fed'e faiz indirimi için alan yaratıyor.

Fed aralık ayı faiz kararını 10 aralık'ta açıklayacak.

İşte haftanın son gününe girerken altın fiyatları...

Gram altın 5,715 TL

Çeyrek altın 9,553 TL

Yarım altın 18,916 TL

Cumhuriyet altını 38,293 TL

ONS altın 4,184 dolar