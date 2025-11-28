Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor! İşte detaylar...
Altın fiyatları Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.
Altın fiyatları Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileriyle yükselişini sürdürüyor.
ABD'de açıklanan veriler Fed'e faiz indirimi için alan yaratıyor.
Fed aralık ayı faiz kararını 10 aralık'ta açıklayacak.
İşte haftanın son gününe girerken altın fiyatları...
Gram altın 5,715 TL
Çeyrek altın 9,553 TL
Yarım altın 18,916 TL
Cumhuriyet altını 38,293 TL
ONS altın 4,184 dolar
ABD'de açıklanan veriler Fed'e faiz indirimi için alan yaratıyor.
Fed aralık ayı faiz kararını 10 aralık'ta açıklayacak.
İşte haftanın son gününe girerken altın fiyatları...
Gram altın 5,715 TL
Çeyrek altın 9,553 TL
Yarım altın 18,916 TL
Cumhuriyet altını 38,293 TL
ONS altın 4,184 dolar