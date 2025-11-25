Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı

Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta akaryakıta yapılan zamdan sonra bu kez araç sahiplerini sevindirecek haber geldi.Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim geldi. 2,44 liralık indirim gece yarısı pompa fiyatlarına resmen yansıdı.5 gün önce gelen 1,78 TL'lik zam sonrası motorin fiyatı 60 lirayı aşmıştı. Bugün yapılan 2,44 TL'lik indirimin ardından motorinin litre fiyatı yeniden 60 liranın altına indi.İstanbul'da motorinin litre fiyatı 57 lira, Ankara ve İzmir'de ise 58 lira seviyelerine geriledi.Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşünü de etkiliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.İstanbul (Avrupa): 55.00 TLİstanbul (Anadolu): 54.86 TLAnkara: 55.87 TLİzmir: 56.20 TLİstanbul (Avrupa): 57.07İstanbul (Anadolu): 56.93 TLAnkara: 58.10 TLİzmir: 58.43 TLİstanbul (Avrupa): 27.71 TLİstanbul (Anadolu): 27.08 TLAnkara: 27.60 TLİzmir: 27.53 TL