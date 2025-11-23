Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...

23 Kasım 2025 Pazar altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor ve yatırımcılar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ons fiyatları düşüşle ilerlerken, yatırımcılar ayrıca Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam ve yarım altın gibi farklı altın türlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını merak ediyor. İşte, canlı altın fiyatları listesi...