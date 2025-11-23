Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...
23 Kasım 2025 Pazar altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor ve yatırımcılar fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ons fiyatları düşüşle ilerlerken, yatırımcılar ayrıca Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam ve yarım altın gibi farklı altın türlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını merak ediyor. İşte, canlı altın fiyatları listesi...
Altın fiyatları 23 Kasım Pazar günü düşüşle piyasada yer aldı. Ons altın 4.068 dolar, gram altın 5.551 lira ve çeyrek altın 9.373 lira seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar gün boyunca Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatlarını takip ederek piyasa hareketlerinden haberdar olmaya çalışıyor. İşte güncel altın fiyatları…
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.373,00 TL
SATIŞ: 9.435,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 38.184,00 TL
SATIŞ: 38.761,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 37.376,00 TL
SATIŞ: 37.589,00 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 38.383,00 TL
SATIŞ: 38.588,00 TL
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.551,33 TL
SATIŞ:5.552,10 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.230,68 TL
SATIŞ: 5.462,46 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.068,75 dolar
SATIŞ: 4.069,32 dolar
