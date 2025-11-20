Web Sitelerinde Çerez Dönemi Bitiyor!

2018 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin çerez izin politikaları, Avrupa'daki internet kullanıcıları için can sıkıcı bir deneyime neden olmuştu. Ancak Avrupa Komisyonu'nun kısa süre önce duyurduğu önemli değişiklikler sayesinde bu çerez karmaşasının yakında sona ermesi bekleniyor.Avrupa Komisyonu, kullanıcıların her siteye girişte karşılaştığı sinir bozucu “çerezleri kabul et/reddet” uyarılarına son vermek için, tercihlerin doğrudan tarayıcı üzerinden belirlenmesine olanak tanıyan kuralları hayata geçirmeye hazırlanıyor.Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, “Kullanıcılar gizlilik tercihlerini merkezi olarak, örneğin tarayıcıdan ayarlayabilecek ve web siteleri bu tercihlere uymak zorunda olacak. Bu da çevrimiçi deneyimi büyük ölçüde kolaylaştıracak,” ifadelerine yer verildi. Bu önemli değişiklik, AB'nin dijital düzenlemeleri sadeleştirmeyi amaçlayan yeni “Dijital Paket” önerilerinin bir parçası olarak geliyor.Yeni düzenlemenin ilk aşamasında, tam çözümler tarayıcılara entegre edilene kadar, çerez bildirimleri yalnızca tek tıklamalı basit bir “evet veya hayır” seçeneğine dönüşecek.Ayrıca, web siteleri kullanıcıların çerez tercihlerini en az altı ay boyunca geçerli saymakla yükümlü tutulacak. AB, bunun yanı sıra, sitelerin ziyaretçi istatistikleri gibi zararsız amaçlar için çerez pencereleri kullanmamasını isteyerek açılır pencere sayısını azaltmayı hedefliyor.Avrupa'daki çerez bildirimlerinin fazlalığı, kullanıcıların gizliliklerini gerçekten düşünmek yerine çoğu zaman sadece bir an önce içeriğe ulaşmak için rastgele bir seçeneğe tıklamasına yol açıyordu.Avrupa Komisyonu, yeni düzenlemenin, kullanıcıların çerezler ile ilgili kararları daha doğru ve bilinçli şekilde verebilmesini sağlayacağını belirtiyor. Komisyonun bu önerileri yakında Avrupa Parlamentosu'na sunulacak. Eğer tasarı 27 AB üye ülkesi tarafından onaylanırsa, Avrupa'nın internet kullanıcıları için çerez kabusu nihayet sona erecek.