Bakkala Giden Adam Geri Dönmedi!

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde oturan 6 çocuk, 15 torun sahibi 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden 'Bakkala gidiyorum' diyerek evden çıktı.Daha sonra eve dönmeye Ateş'in eşi Şadiye, durumu oğluna bildirdi.Baba Ateş'in çocukları, mahallede arama yaptı ancak bulamadı.Aile, bu seferde polise ihbarda bulunup babalarını bulmak için arama çalışmalarını genişletti.Ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen yaşlı adamdan hiçbir iz bulunamadı. Torunları dedelerinin, evlatları ise babalarının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp yardım çağrısında bulundu.Babalarının kaybolması sonucu perişan halde olan aile Ateş'in bulunmasını ve görenlerin haber etmesini istedi.İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Ateş'in eşi Şadiye Ateş, gözyaşlarıyla eşinin bulunmasını istediğini anlattı. Ateş, 'Sabah kalktıktan sonra eşim bakkala gidiyorum diyerek evden çıktı. ‘Ali gitme, gidersen evin yolunu bulamazsın' dedim ancak beni dinlemedi çekti gitti.Bir süre sonra gelmedi, oğlum gelince söyledim o da aradı ama maalesef yok. Kameraya baktılar, bütün Adana'yı gezdiler ama haber yok.' ifadelerini kullandı.Daha önce de eşinin 4 defa kaybolduğunu ancak birkaç saat içerisinde bulunduğunu aktaran Ateş, 'Daha önce de eşim 4 kere kayboldu ancak sürekli birkaç saat içerisinde bulunup geri getiriliyordu.Artık dayanamıyoruz, aramadık yer kalmadı. Öldüyse ölüsünü, sağ ise de kendisini bulup getirin. Soğukta o duramaz, her şeyi yemezdi.Cebinde parası yoktu, aklı gelip gidiyordu. Nasıl olacak bilmiyorum, hayatından endişe ediyoruz. Hepimiz perişan olduk. Hiçbir yerde bulunmuyor.' diyerek gözyaşı döktü.