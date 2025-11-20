Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '

Google Cloud'un Türkiye'de kurulacak ilk hiper ölçekli bulut altyapılarından biri olacak yeni Google Cloud Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım, Turkcell'in ise veri merkezi ve altyapı tarafındaki genişleme planları kapsamında 1 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıkladığı işbirliğinin detayları düzenlenen programda paylaşıldı.Google Cloud Day programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Turkcell yetkilileri de katıldı. Turkcell ve Google Cloud'un birlikte hayata geçireceği yeni Google Cloud Bölgesi'nin 3 veya daha fazla erişilebilirlik alanından (zone) oluşacak şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor.Programda bir konuşma yapan Bakan Kacır, 'Küresel gelişmeleri doğru çözümlemek yarının dünyasına bugünden hazırlanmanın anahtarıdır. Dijitalleşme, bilgiye erişimden ekonomiye, yönetimden sosyal yaşama farklı alanlarda derin ve çok katmanlı etkiler oluşturuyor. Bulut bilişim, yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerin sağladığı hız, çeviklik ve ölçekleme imkanını başarılı bir inovasyon kültürü ve vizyoner bir yönetim anlayışıyla birleştiren kurumlar, her geçen gün sertleşen küresel rekabet ortamında öne geçiyor.Kuşkusuz, bu büyük dönüşüm hamlesinde atılan adımların hiçbiri, dijital dünyanın kıymetli kaynağı veriyi yeni dönemin stratejik sermayesi olarak gören bir yaklaşımla ele almadan kalıcı ve sürdürülebilir olamaz. Nitekim veriyi ekonomik değere dönüştürme kapasitesinin teknoloji firmalarının piyasa değerlerini belirleyen en önemli unsur haline geldiğine hepimiz şahidiz. Verinin stratejik değerinin artışı, aynı zamanda geleneksel veri yönetişim mekanizmalarını geride bırakarak; güvenliği, mahremiyeti ve veri egemenliğini merkeze alan yeni nesil bir yaklaşımı benimsemeyi zorunlu kılıyor.Özellikle yapay zeka uygulamalarıyla verinin kime ait olduğu nerede tutulduğu kimler tarafından hangi amaçlarla işlendiği sorularının yanıtı teknoloji odaklı kalkınmayı esas alan bizim gibi ülkeler için, salt bir ekonomik tercih değil doğrudan dijital egemenliğe ve milli güvenliğe dönük kararlardır ' dedi.Bakan Kacır, 'Girişimcilik dünyasında ekosistemin başarısı için önemli bir referans noktalarından biri de, milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimleri, yani unicornların sayısı. 2019 yılında Türkiye'de bu ünvanı elde etmiş tek bir teknoloji girişimi bulunmuyordu. Bugün ise Türkiye'nin artık 7 unicorn'u bizim tabirimizle 7 Turcorn'u var. Teknoloji girişimciliğinde yakaladığımız bu tablo, yetişmiş insan gücümüz, üretim kabiliyetimiz ve girişimci ruhumuz dikkate alındığında henüz bir başlangıç. Bu anlayışla, 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin filizlenmesini, Turcornlarımızın toplam değerlemesinin ise 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Ülkemizdeki inovatif girişimlerin sahip olduğu verinin sınırlarımız içerisinde işlenmesini ve 86 milyon için yüksek katma değere dönüştürülmesini sağlayarak daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmemiz mümkün. Teknoloji geliştirme ve üretmede ufkumuzu küresel şampiyonlar ligine kilitlemiş bir ülke olarak, ülkemizin veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama kapasitesini geliştirecek adımları kararlılıkla atıyoruz' ifadelerini kullandı.Bakan Kacır, 'Attığımız tüm bu adımların neticesinde, ülkemiz sınırları içinde halihazırda yaklaşık 250 megavatlık veri merkezi altyapısı bulunuyor. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına dek 1 gigavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getirmek için yola çıktık. Programda, yakın zamanda 1,5 milyar dolar destek bütçesiyle ilan ettiğimiz HIT–Veri Merkezi çağrısıyla, yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarını hızlandırmak üzere adım attık. Asgari 30 megavat kapasitede yüksek nitelikli veri merkezlerinin kurulumu için kapsamlı teşvikler sunuyoruz' dedi.Bakan Kacır, 'Bulut tabanlı altyapıların ülkemizde kurulmasını hızlandırmaya dönük 1,6 milyar dolar bütçeli HIT–Yapay Zeka çağrımızla Türkiye'nin yapay zeka ekosistemini dünya ölçeğinde söz sahibi bir konuma taşımayı, sanayiden sağlığa, finanstan eğitime kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu desteklerimizin hızlandırıcı etkisiyle 2030'a dek 10 milyar dolar veri merkezi ve yapay zeka yatırımını Türkiye'de harekete geçireceğiz. HIT–Kuantum çağrımızla da klasik hesaplama sınırlarını aşan ve geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde altyapımızı oluşturmayı amaçlıyoruz' diye konuştu.Bakan Kacır konuşmasının sonunda, 'Tüm bu çalışmalarla veri işleme ve depolamada Türkiye'yi bölgesel merkez konumuna taşımayı, yapay zekanın sunduğu çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmayı amaçlıyoruz.Google Cloud ve Turkcell'in işbirliği bu vizyonumuza hizmet eden önemli bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım bu işbirliği çok değerli ama henüz temel atma tarihini öğrenemedik. Ben Sayın Genel Müdürümüzden bir tarih almak istiyorum. Bir an evvel temeli de atmamız lazım. 2026 yılının ilk yarısı dedi genel müdürümüz hayırlı uğurlu olsun.Bu yatırım Başkent OSB'de hayata geçecek 2 farklı lokasyonda.Küresel teknoloji liderlerinin Türkiyemize duyduğu güvenin önemli bir göstergesi bu yatırım. Artık işletmelerimiz, girişimcilerimiz, kamu kurumlarımız ve araştırmacılarımız, dünya standartlarında hiper ölçekli bulut altyapısına erişim imkanı elde edecek. Yüksek performanslı, düşük gecikmeli ve güvenli dijital çözümleri Türkiye'den dünyaya sunabilme imkanına kavuşacağız. Dijital altyapımızı güçlendiren, inovasyon kapasitemizi yükselten bu adım ülkemiz adına çok kıymetli bir kazanım' cümlelerini kullandı.