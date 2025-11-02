Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, Kasım ayının ilk günlerini güneşli ve ılık havayla geçirirken hafta ortasından itibaren yurt genelinde sağanak yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girecek.2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak 5 Kasım Çarşamba günü batı kesimlerinden başlayacak sağanak yağışlar, kısa sürede iç ve kuzey bölgelerde de etkisini gösterecek. 6 Kasım Perşembe günü ise yağışlar neredeyse tüm yurda yayılacak.Uzmanlar, özellikle hafta ortasında Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.İstanbul'da 2-4 Kasım arasında güneşli ve ılık bir hava hakim olacak. Ancak 5 Kasım Çarşamba günü itibarıyla şehir genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Perşembe günü de yağmurun aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.Başkentte hafta başı parçalı bulutlu ve açık bir gökyüzüyle geçecek. 5 Kasım Çarşamba günü itibarıyla bulutlanma artacak, öğle saatlerinden sonra yerel sağanaklar görülecek. 6 Kasım Perşembe günü yağışların etkisini artırarak sürmesi bekleniyor.İzmir'de Pazar, Pazartesi ve Salı günleri hava açık ve güneşli geçecek. Ancak 5 Kasım Çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanak yağışlar başlayacak.