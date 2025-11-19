Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla'nın otonom Robotaksi filoları, hizmete girdiği günden bu yana Teksas'ın Austin şehrinde üç yeni kaza daha gerçekleştirdi ve bu olaylarla birlikte toplam kaza sayısı yediye ulaştı. Bu kazaların, araçların nispeten düşük kilometre yapmış olmasına ve her araçta bir insan denetleyicinin bulunmasına rağmen devam etmesi endişe yaratıyor.Tesla, Robotaksi servisinde sürücüyü yolcu koltuğuna taşıdığı için bu kazaları ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA)'ya bildirmek zorunda kalıyor. Servisin ilk başladığı Temmuz ayında üç kaza bildirimi yapılmıştı.Bir sonraki ay bir kaza daha kayıtlara geçti. Haziran sonundan Kasım başına kadar 400 bin kilometre yol kat edildiği bilgisiyle birlikte, Tesla'nın Robotaksi kaza oranının, araç içinde insan denetleyicilerin bulunmasına rağmen Waymo'nun kaza oranının yaklaşık iki katı olduğu ortaya çıktı.Eylül ayında bildirilen üç yeni kazanın detayları ise net değil. Tesla, diğer şirketlerden farklı olarak kazaların nasıl gerçekleştiği ve sorumluluğun kimde olduğu bilgisini kamuoyuna açıklamıyor; raporlarındaki “anlatım” kısmını sansürlüyor.Mevcut sınırlı bilgilere göre, bu kazalardan birinde Robotaksi'nin geri geri giden bir araca çarptığı, bir diğerinde bir bisikletle karıştığı ve sonuncusunun ise bilinmeyen bir hayvanla ilgili olduğu anlaşılıyor.Doğru bir kıyaslama yapmak zor olsa da, Waymo araçlarında herhangi bir insan denetleyici bulundurmuyor ve milyonlarca kilometrelik sürüş deneyimine sahip. Tesla tarafında ise her araçta bir denetleyici ve acil durdurma düğmesi bulunuyor.Bu durum, insan müdahalesi olmasaydı kaza sayısının çok daha yüksek olabileceği ihtimalini düşündürüyor. Robotaxi filolarının düşük kilometre ve denetleyiciye rağmen yaptığı kazaların devam etmesi, otonom sürüş teknolojisinin güvenilirliği üzerine soru işaretleri oluşturuyor.