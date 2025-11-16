Rum Liderden Küstah Çağrı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümü Ada'da iki devletin bir arada var olmasıdır.' ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamalar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyük bir rahatsızlık yarattı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile cuma günü Berlin'de yaptığı görüşmelerin ardından konuşan GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, küstah bir dille Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) hedeflerinin önünde engel olduğunu iddia etti.Hristodulidis ayrıca NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin AB'nin savunma fonu SAFE'e erişim sağlamaması gerektiğini savundu.Rum liderin asıl haddini aştığı açıklama ise Başkan Erdoğan'a yönelik çağrısı oldu. Hristodulidis, skandal ifadelerle Türkiye'nin AB adaylık sürecinde ilerleme kaydedebilmesi için iki devletli çözüm ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.Üstü kapalı bir tehdit dili kullanan Rum lider, 'Eğer Sayın Erdoğan Kıbrıs'ta iki devlet konusunda ısrar ederse, Türkiye'nin AB'ye yaklaşması kesinlikle mümkün olmaz.' dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını hazmedemeyen Hristodulidis, konuşmasının devamında 'Erdoğan'ın sözleri ne olursa olsun, çözümü BM'nin kararları belirlemeli.' ifadelerini kullandı.