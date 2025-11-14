  • USD: 42,29 - 42,36
Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağıran şahıs, yanında bulunan bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan cani ekiplerin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

Ekleme: 14.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:27 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Sokak ortasında koca dehşeti! Eşini boğazından bıçakladı...Edinilen bilgiye göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana gelen olayda, R.A. boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı.

İşten yeni geldiği öğrenilen Rabia A. da konuşmak için indiği sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanında bulunan bıçakla Rabia A.'yı boğazından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Rabia A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası kaçan şüpheli R.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerin ardından Rabia A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.