Mamak'ta kentsel dönüşüm isyanı! 'Projeyi TOKİ'ye devredin, devlet bizi kurtarsın!'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mamak'ta yıllardır tamamlayamadığı kentsel dönüşüm projesi yeniden gündemde. Konser harcamaları, Portaş krizi ve belediyedeki mali sıkıntılar konuşulurken, Mamak'taki hak sahipleri isyan bayrağını çekti. Mağdurlar, 'Bu projeyi TOKİ'ye devredin, devlet bizi kurtarsın' çağrısında bulundu.AK Parti döneminde başlatılan 15 bin konutluk Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2014-2019 yılları arasında 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ancak 2019'da göreve gelen Mansur Yavaş'ın '10 bin konutu hızla teslim edeceğiz' sözleri üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen sadece 418 daire teslim edilebildi.Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen 8 bin 620 hak sahibi, ABB yönetimini 'vaat verip icraat yapmamakla' suçladı. Mağdurlar, projede bir ilerleme olmadığını, müteahhitlerin işi bıraktığını, inşaat malzemelerinin sahalarda çürüdüğünü anlattı.TOKİ'nin Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmaların Mamak'taki tabloyla büyük bir tezat oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, TOKİ'nin başarısını örnek gösterdi.Bugüne kadar 1 milyon 740 bin dar gelirli aileye konut teslim eden TOKİ, 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli ev kazandırdı. Deprem bölgesinde de 250 bini aşkın konut ve işyeri tamamlanırken, yeni teslimlerle bu sayının yıl sonuna kadar 450 bin bağımsız bölüme ulaşması bekleniyor.Mamaklı mağdurlar bu tabloyu hatırlatarak, 'TOKİ bir yılda yapar, ABB 6 yılda 400 daire yaptı. Projeyi TOKİ'ye devretsinler, kurtulalım' diyerek tepki gösterdi.Projede 3. etap hak sahiplerinden ve Mamak Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Başkanı Mustafa Bekar, ABB'ye güvenlerinin kalmadığını belirterek şu sözlerle tepkisini dile getirdi:'Heyet halinde ABB'ye gittik, Özel Projeler Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya ile görüştük. Ancak o birim Fen İşleri'ne devredilmiş. Yeni başkan Kasım sonunda 8 bin konut için ihaleye çıkılacağını söylüyor ama söylediklerinde tutarlılık yok. 6 yılda 500 daire bile yapamayan belediye, 8 bin konutun ihalesine nasıl çıkacak? Üstelik ortada ihaleye girecek firma bile yok.Mağduriyet çok büyük. Babamın iki gecekondusu ve bir dükkanı vardı. Hepsi yıkıldı, dört ayrı sözleşme yapmamıza rağmen sadece bir kira yardımı alabiliyoruz. 18 yıldır bekliyoruz. Babam öldü, ben yaşlandım. Artık torunlar bekliyor. Ama hâlâ bir sonuç yok.Belediye 400 dairelik bir bloğu teslim etti ama %80'i bitmiş diğer bloklar bir yıldır teslim edilemiyor. Yeşilbayır etabı dahil, birçok bölgede tek bir çivi çakılmıyor. Diğer yandan, belediye kentsel dönüşüm adı altında Boğaziçi gibi yerlerde arsa satmaya devam ediyor. Ya, bunlar satıyorlar, satıyorlar, yiyorlar ya. Bu konser, bardak çardak, bunlara milyonlar harcanıyor gidiyor, ama mağdur insanlara hiçbir şey yapmıyorlar. Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaatımızı yaptık, dilekçe verdik, burayla alakalı haber bekliyoruz.Ya, bunların var ya, boynu altında kalsın, başka bir şey demiyorum. Şu insanları var ya, şu şekilde mağdur ettiler, bunların ahı zaten onları bitirecek. O yetimlerin ahı bu adamları bitirecek yani. Vicdansızlar. Madem yapmayacaksın, ne diye milletin karşısına çıkıp söz veriyorsun?TOKİ, yaptığı işlerle gerçekten mükemmel çalışıyor. Biz de Cuma günü bir bakanımızla görüşme fırsatı bulduk ve kendisine durumumuzu anlattık. Bakan, bizim bölgemizle ilgili bir talebimiz olduğunu bildiğini söyledi. Ancak, 'Bu konuyu Mansur Bey bize vermez,' dedi. Yani keşke TOKİ alsa da burayı TOKİ bitirse. Bizi, Bakan Kurum'a bir sözleşmeyle, bir devirle, nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum, veyahut da bir kanun maddesindeki değişiklikle devir etseler, bizim işimiz bir senede çözülecek. Bakın, şunu söylüyorum çok net: 17 senelik mağduriyet, Bakan Kurum bir senede çözer. Bir sene.'''Dostlar Mahallesi'nde bir evimiz vardı, onu kentsel dönüşüme verdik. Bizim ev ikinci etapta ama henüz hiçbir şey yapılmadı. Hâlâ 'yapılacak' diyorlar ama ben belki de göremeyeceğimi düşünüyorum. Ben 67, hanım 62 yaşında. İki tane yetimim var. Aldığım maaş malum, 16-17 bin lira. Bu parayla yetimlere mi bakalım, kendi geçimimizi mi sağlayalım? Belediye kiraya 12 bin lira veriyor, ben de üzerine 10 bin lira koyuyorum. Yani 22 bin liraya kirada oturuyorum. Bu bize reva mı? Allah'tan korksunlar.Bize oy alırken Mansur Yavaş söz verdi. 'Buradaki bütün kentsel dönüşümü yapacağım' dedi. Ne oldu? Niye yapmıyor? Biz ne zaman bu evlere taşınacağız? Öldükten sonra mı? Murat Kurum'a, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilsin de onlar yapsınlar. Yazık değil mi bizlere? Benim gibi binlerce mağdur var.Evimin böyle olacağını bilseydim, yemin ederim ki o evi kentsel dönüşüme vermezdim. Belki de AK Parti'ye güvendiğimiz için verdik. Çünkü AK Parti 5 bin konutu teslim etmişti, etmeye de devam ediyordu. Mansur Yavaş ise 10 bin konut sözü verdi ama geldiğinde 6 yılda ancak 400 tane yapabildi. Yazık, millete yazık.Orada bir sürü inşaat var. Kentsel dönüşümü başlatıp da yarıda bırakmak, malzemelerin orada çürümesi, inşaatın yarım kalması... Bunlar Büyükşehir Belediyesi'ne yakışıyor mu? Biz mezara mı gireceğiz bu evlere? İnsan biraz Allah'tan korkar, vicdan sahibi olur.Şimdi bu konserler çıktı piyasaya. Milyonlarca lira konserlere, sanatçılara verildi. O parayla dünyanın inşaatı yapılırdı. Onların o paraya ihtiyacı mı var? Ama bizim ihtiyacımız var. Siz hak verin.TOKİ ardı ardına deprem konutları teslim ediyor. TOKİ teslim ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi niye yapamıyor? Parayı alıyorlar, başka yerlere harcıyorlar. Demin bahsettiğim konserler gibi... Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da cincik gibi TOKİ binaları yapılıyor ve iki senede 250 bin konut teslim edildi.Keşke Murat Kurum alsa da bitirse. Mansur Yavaş'ın bu işi yapamayacağını düşünüyorum. Yapabilecek olsaydı, başladıkları inşaatları bitirirdi. Hepsi yarım, malzemeler çürüyor. Biz oyu Mansur Yavaş'a verdik, demek ki kendi kendimize kurşun sıkmışız. Vallahi billahi çok mağduruz. İstiyoruz ki, Mansur Yavaş kendi isteğiyle bu projeyi devretsin.'''Yani Mansur Yavaş 10 bin konut sözü vermişti. 10 bin konut sözü verdi ama yapmadı ki! Geldiğinden beri, Üreğil-Araplar mevkiine iki tane bina yaptı, 7 yılda. Başka da yaptığı bir şey yok. Şu anda gelip görseniz, bütün inşaatlar rezil bir durumda. Malzemeler öylece duruyor, bekçisi bile yok. Vinçleri falan söküp gittiler, inşaatlar öylece duruyor. Hepsi bizim paramızla alındı. İlk geldiğinde dedi ki: 'Size en kısa zamanda yapacağız, Ankara'ya imza atacağım, Mamak'a imza atacağım, projeyi bitireceğim' falan. Ama demek ki bize bir hayal satmışlar. Yani bize umut sattılar hemşerim. Yani bilemiyoruz. Allah sonumuzu hayreylesin.Babam rahmetli anlaşmıştı. Ama almak nasip olmadı. Olmadı. Babam, amcam, halam, teyzem... Yani bizim aileden hiç kimse alamadı. Hepsi de rahmetli oldu. Zaten kura çekimlerinde de görürsünüz, hep mirasçılar var; ev sahipleri hiç alamadı. Sürekli hep mirasçılar kaldı. Ev sahiplerine nasip olmadı, mirasçılar da hala hak arıyor. Biz de arıyoruz, ama alamıyoruz. Yani hakkımızı arıyoruz ama bulamıyoruz. Kimden ne alacağız, bir şey yapamıyoruz.'Gidiyoruz belediyeye, oraya bir müdür koymuşlar. Affedersiniz, müdür geleni azarlıyor. Aykut Bey diye bir müdür var orada. Gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Hakkımızı vermeyi bırakın, bir de üstüne azar işitiyoruz.Yani Mansur Yavaş'ın bu işi yapması mümkün değil. TOKİ depremden sonra şehirleri baştan yaptı. 250 bin konutu 2 senede teslim etti. Mansur Yavaş 7 yılda 10 bin konutu bırakın, 1500 bile edemedi. Beceriksizlik bu yani. Başka bir şey değil! 7 senede Araplar'ın oraya 2 tane bina yaptı. Başka da bir şey yapamadı. Köyden bir çobanı getirip ihale verseydi, belki şimdiye kadar 10 tane bina dikerdi. İnanın yani. Bu kadar gelire rağmen yapamadı. 'Para yok' diyorlar, ama konserlere, şuraya buraya para var. Gezilere para var. Konserlere milyonlar veriliyor. Yandaşlarına para harcıyorlar, ama bizim gibi mağdurlara gelince evimizi yapmıyorlar. Böyle bir durumdayız.'''2011 yılında kentsel dönüşüm için bölgede bir çalışma başlatıldı. Melih Gökçek Bey'le başladı her şey. 2017-2018 yıllarına kadar Melih Gökçek'in yapmış olduğu binalar ortada. Ondan sonra, 2018'de Sayın Mansur Bey başkan seçilince... Bize, hizmetinin birinci ve ikinci yılında, 'Bütün mağdurların evlerini alacağım, bu mağduriyeti gidereceğim' dedi. Biz de buna inandık. Ancak, beklentilerimiz kaç senedir sürüyor? 2018'den beri neredeyse 8 sene oldu.Biz kiracı durumuna düştük. Şu anda zor durumdayız. Kira ödemekte de zor durumdayız. Bu 6 yıldır ödedikleri kira parasıyla zaten bir şeyler yapılabilirdi. Boşuna devletin parası çarçur ediliyor. Devletin parası çarçur edilmesin. Yazık günah! Fakir fukaranın, yetim öksüzün vergileriyle toplanıyor bu paralar. Betonlar çürümüş, demirler çürümüş. Yaşlarımız ilerledi. Ben, 65 yaşında sözleşme yapmıştım. Şu anda 80 yaşıma geldim. Eşim rahatsız, yürümekte zorlanıyor. Ev sahipleri her an için bizi çıkartma durumundalar, 'Çıkın' diyorlar. Onun için, Allah rızası için, biz Mansur Başkan'dan söylediği sözü yerine getirmesini istiyoruz.Eğer yapamayacaksa, edemeyecekse, Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un bu işe el atmasını istiyoruz. Biz parti, siyaset istemiyoruz. Evlerimizin yapılıp teslim edilmesini istiyoruz. Eğer bu mağduriyetimiz giderilirse, kim yaparsa yapsın, teşekkür ederiz. Çok mağdur olan bir sürü insan var, sadece ben değil. Bunun için bir an önce yukarıdakilere, başımızdakilere, devletimize sesleniyoruz. Yardım edilecek insanların var olduğunu biliyoruz. Onların gayretiyle işlerimiz hızlandırılsın, evlerimiz verilsin. Yoksa biz çok zor durumdayız. Yaşlandık. Kaç sene oldu? Bir yere kıpırdayamıyoruz.TOKİ 2 yılda koca şehirleri baştan yaptı. Ama Mansur Yavaş 7-8 yılda 10 bin konutu teslim edemedi. Yapamayacaklarsa 'Ben yapamayacağım, efendim biz bunu Şehircilik Bakanlığı'na devredelim' desinler. Ben devletimize sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu kentsel dönüşümü başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımdan ve Şehircilik Bakanı'ndan istirham ediyorum. Vatandaşlarımızın bu sıkıntısının bir an önce giderilmesini istiyorum. Biz, kim yaparsa yapsın, 'Allah razı olsun' deriz. İnsanlar artık 'Bizi Mansur Yavaş'tan kurtarın' diyorlar. Yapmayacaklarsa, bir şekle koysunlar bu işi. Bu kadar mağduriyet olmaz ki.''''7 senedir 'yapacağız, yapacağız' deniyor, biliyorsunuz. Bütün o kepçeler, dozerler, gösterişleri hep havada kaldı. Maalesef hiçbir şeyden faydalanamadık. Bölgeyi tamamen perişan ettiler. Rusya'ya çevirdiler. Tamamen, hiç yaşanacak bir yer kalmadı. Çok mağduruz.Burada 20-25 bin lira kira isteniyor. Büyükşehir 12 bin TL kira desteği sağlıyor. Çok yetersiz. Ben bunun üzerine 10 bin lira daha katıyorum. Benim aldığım 26 bin lira maaş, geriye 16 bin lira kalıyor. Ben 16 bin lirayla geçinmeye imkanım var mı, yok mu? Mansur Yavaş beni kiracılığa mahkum etti. Ekonomik durumumuzu ve yaşantımızı elimizden aldı. Sosyal belediye diye nutuk atıyorlar ama binlerce kişiyi sefalete mahkum ediyorlar. Yani her şeyden mağduruz. Yani bu Mansur Yavaş Bey'in... Ben yine kendisine bey diye hitap edeyim. Daha söylenecek çok şeyimiz var, söyleyemiyoruz. Yani bu halde yaşantımızı tamamen elimizden aldılar.Kaç senedir oturuyoruz. Kaç senedir söz veriyor. İki sene evvel bütün kepçeler, dozerler millete gösteriş olsun diye geldi, bir ay sonra hiçbir şey kalmadı, bıraktılar gittiler. Üreğil olsun, Mamak olsun, Kayaş'ın yarısı olsun, her taraf, tuttuğun her yer tepetaklak sürünüyor. Birini bitirip de diğerini yapıp insanları içine koymadılar. Konserlere milyonlar verilmiş. Onlara kadar hepsini biliyoruz. Parklarda, her gün eğlencelerde. Eğlence, gece gündüz eğlence. 3 gün önce bizim orada yine konser veriyorlardı. Yeni bir park açıldı orada. Konserden başka bir şey değil, bütçe bunlara gidiyor.Benim gibi binlerce kişi mağdur bu durumda. Gelin, bize açın, sizlere şikayetlerimizi iletiyoruz. Evet. Şimdi Mansur Yavaş 6 yıl önce 10 bin konut sözü vermişti. Kendi dönemi bitmeden gerçekleştireceğini ve teslim edeceğini söylemişti ama sadece 400 küsur tane teslim edebildi. Ben yapılan konutların çevresinde, Mamak bölgesinde oturuyorum. Zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hiçbir şekilde ekmek verecek durumları yok. Bunlar herkesi mağdur etmiş. Biz de diyoruz ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından alınırsa sağolsun Bakanımız İstanbul'da, her yerde, bütün deprem bölgelerinde, biliyorsunuz, herkesin evlerini yaptılar. Allah başarısına devam ettirsin, gösteriyor. Yani bu, Mansur Yavaş'ın yapacağı bir iş değil kardeşim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu eline alırsa, biz de evlerimize kavuşmuş oluruz. ''