Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsunlu şehidin ailesine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak kazasında şehit olan Samsunlu Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Ekleme: 14.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit düşen Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu şehidin babası İsa Altıok ile telefonla görüşerek taziye dileklerini iletti.

'MEKANI CENNET OLSUN'

Ailenin acısını paylaştığını belirten Erdoğan, devletin şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, 'Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabb'im mekanını cennet eylesin' ifadelerini kullandı.

'KIZI GÖKÇE'Sİ GELECEK'

Acılı baba İsa Altıok ise 'Allah vatanımıza, devletimize zeval getirmesin. Bir oğlu var. Bir de bugün ya da yarın doğacak kızı, Gökçe'si gelecek. İsmini de o koymuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, ayaklarınıza taş değmesin' dedi.

Şehit Emre Altıok'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tekkeköy ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.