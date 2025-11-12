CHP'li Belediyenin İşçileri İsyanda!

İzmir'de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinde çalışan işçiler, biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi başlattı. İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanlarının katıldığı eylem, Kültürpark'taki belediye hizmet binası önünde gerçekleşti. İşçiler, 'Sabır taştı, işçi susmayacak, biriken ödemeler yapılsın' yazılı pankartlar taşıdı. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, basın açıklamasında şirketlerdeki 23 bin işçinin 3 aydır sosyal haklarını alamadığını belirtti. Gül, bazı çalışanların fazla mesai ücretlerinin ödenmesine rağmen diğer hakların görmezden gelindiğini ifade ederek, bunun iş barışını zedelediğini vurguladı.Gül, 'Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyoruz ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Üstelik yıllardır belediyede çalışan arkadaşlarımız farklı birimlerden şirketlere aktarılıp 'havuz' adı altında yaklaşık 300 kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Maaşsız ve sigortasız bırakıldılar. Biz emekçiler bunu kabul etmiyoruz' dedi. Gül, sorunun çözümü için diyalog kapısını her zaman açık tuttuklarını ancak gerekli adımların atılmadığını söyledi. Gül, 'Kredi kartlarımız, faturalarımız ödenemez hale geldi. Taleplerimiz tekrar ediliyor. İşe iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yapmalı, haklarımız olan fazla mesai ücretleri, ikramiyeler, gıda kartı ve öğrenim yardımları için ödeme takvimi belirlenmeli. Aksi takdirde eylemimiz Cuma mesai bitimine kadar sürecek' dedi.