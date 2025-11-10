Meteoroloji Duyurdu! Sıcaklık Düşüyor Yağışlar Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre sıcak ve güneşli hava etkisini yitiriyor. Yurdun batısında yağış etkili olacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek.Salı günü yurdun büyük bölümünde bulutlu ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklık bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ancak hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklarda kademeli bir düşüş bekleniyor.Ankara'da yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak.İstanbul'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Salı günü gök gürültülü sağanak etkili olacak.İzmir'de de salı günü yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var.