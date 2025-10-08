WhatsApp'tan O Kullanıcılara Büyük Yenilik!

Meta'ya bağlı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini uluslararası alanda bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Daha birkaç hafta önce yapay zeka tabanlı özetleme ve yazma önerilerini devreye sokan uygulama, şimdi de iOS kullanıcıları için beklenen mesaj çeviri özelliğini resmen yayınladı.25.28.74 sürümüyle gelen bu yenilik, aynı zamanda Canlı Fotoğraflar (Live Photos) desteğinin de resmi olarak sunulmasıyla dikkat çekiyor. Meta, özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceğini belirtiyor.WhatsApp'ın bu yeni çeviri aracı, ilk kurulumunda küçük bir indirme gerektirse de, daha sonra internetsiz (çevrimdışı) çalışabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. İşte adım adım çeviriye nasıl erişeceğiniz:Çevirmek istediğiniz mesaja dokunun ve basılı tutun.Açılan menüden “Daha Fazla…” seçeneğini belirleyin.Menüde “Çevir” seçeneğini kontrol edin.İlk kullanımda, kaynak ve hedef dilleri seçmeniz istenecek ve ilgili dil paketlerini cihazınıza indirmeniz talep edilecektir.Dil paketlerini indirdikten sonra, aktif bir internet bağlantınız olmasa bile mesajları anında çevirebileceksiniz. İndirilen dilleri Ayarlar > Çevir > İndirilen Diller bölümünden yönetmek ve yenilerini indirmek de mümkün.WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, şu anda 21 farklı dil destekleniyor. Ancak Meta, bu özelliğin bazı sınırlamaları olduğunu da vurguluyor:Çevrilebilen İçerikler: Bireysel veya grup sohbetlerinde gönderilen veya alınan metin mesajları çevrilebilir.Çevrilemeyen İçerikler: Konumlar, belgeler, kişiler, çıkartmalar ve GIF'ler çevrilemez.Gereklilikler: Çeviri için yeterli depolama alanı ve ilk indirme aşamasında güçlü bir WiFi sinyali veya hücresel veri bağlantısı gerekmektedir.Arapça, Çince (Basitleştirilmiş/Geleneksel Mandarin), Flemenkçe, İngilizce (BK/ABD), Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, İspanyolca, Tayca, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca.WhatsApp'ın bu yeni çeviri aracı, özellikle uluslararası iletişimde bulunan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayarak, uygulamanın küresel erişimini daha da güçlendirecek.