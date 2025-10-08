Macron Yolun Sonuna Geldi!

Macron'un 'saatlerin efendisi' olarak anıldığı günlerin geride kaldığı artık zamanı kontrol eden değil, zaman tarafından tüketilen bir lider görüntüsü verdiği belirtilerek bir yıl içinde üçüncü kez atadığı başbakanın istifa ettiği ve anketlere göre seçmenlerin neredeyse dörtte üçünün onun da istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.BBC'nin haberine göre, Macron'un göreve getirdiği üçüncü başbakan Sébastien Lecornu, yalnızca 26 gün dayanabildi.Lecornu, pazartesi günü istifasını açıklarken Macron'un talebi üzerine 'ülkenin istikrarı için' siyasi partilerle son bir görüşme turu yapabilmek adına 48 saat daha görevde kalacağını bildirdi.Haberde bu beklenmedik gelişmelerin Macron'un 2024 Haziran'ında aldığı erken genel seçim kararının ardından başlayan çalkantıların son halkası olduğu ifade edilirken seçimlerde Macron'un merkez ittifakının meclis çoğunluğunu kaybetmesiyle Fransa'nın askıda parlamento (hung paliament) sürecine girdiği vurgulandı.Bu partilerden biri olan muhafazakâr Cumhuriyetçilerin lideri Bruno Retailleau, Lecornu hükümetinin açıklanmasından sadece 14 saat sonra hükümetten çekildi.Haberde, siyasi krizlerin merkezinde Fransa'nın devasa kamu borçlarının yer aldığı ifade edilirken yılın başında Fransa'nın kamu borcunun 3,3 trilyon avro (yaklaşık 2,8 trilyon sterlin) seviyesinde olduğu bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH)'nın yaklaşık %114'üne denk geldiğinin altı çizildi.Bu oranın Avrupa'da Yunanistan ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada olduğu belirtilirken önceki başbakanların Michel Barnier ve François Bayrou'nun kemer sıkma politikaları nedeniyle sırasıyla yalnızca üç ve dokuz ay görevde kalabildiği Lecornu'nun ise henüz bir bütçe planı sunamadan, partiler arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığı ifade edildi.BBC'ye göre, kamuoyu yoklamaları Fransızların neredeyse dörtte üçünün Macron'un da istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü gösteriyor.Macron'un eski başbakanı ve yakın müttefiki Édouard Philippe, cumhurbaşkanına teknokrat bir hükümet kurup 'düzenli bir şekilde' seçime gitmesini tavsiye etti.BBC'nin aktardığına göre, Macron'un istifasını aylarca talep edenlerin aşırı sağ ve radikal sol liderlerin olduğu Aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi'nin (Rassemblement National) lideri Marine Le Pen ve yardımcısı Jordan Bardella'nın Lecornu'nun görüşme davetini reddettikleri belirtildi.Radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon ise Macron'un azledilmesini istediği Yeşiller Partisi'nin de bu çağrıyı desteklediği vurgulandı.Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Gabriel Attal ise, 'artık cumhurbaşkanının kararlarını anlayamadığını' söyledi.BBC'nin yorumuna göre, son bir yılda üçüncü başbakanının da istifasını açıklamasının ardından, Macron cep telefonuyla konuşarak Seine Nehri boyunca uzun bir yürüyüşe çıktı.Kimi yorumculara göre bu, 'kameralara oynama' hamlesiydi; kimilerine göre ise yalnızlaşan cumhurbaşkanının çaresizliğinin sembolü yorumu yapıldı.