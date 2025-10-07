Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in davetine icabetle, Gebele'de düzenlenecek TDT 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a ulaştı.Gebele Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Gebele Bölge Valisi Sebuhi Abdullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gebele'ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nin düzenleneceği Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne hareket etti.Erdoğan'ın, 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' temasıyla Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda katılımcılara hitap etmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resmi yemeğe katılması bekleniyor.İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na saldırılar ve Rusya-Ukrayna savaşı.Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi tüm bu başlıkların gölgesinde Devlet Başkanları düzeyinde toplanacak.X isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in davetine icabetle, Gebele'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gideceğini aktardı.'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle, Gebele'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır.'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.