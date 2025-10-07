  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı

İzmir’de, ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı
Ekleme: 7.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 7.10.2025 - 10:53 / Editör: Fehmi Öztürk
'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı
Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

'Cehennem Melekleri' çetesine darbe! Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı

Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.